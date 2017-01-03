Вони починали разом. І разом завжди й в усьому

Нашу птахофабрику, на чолі якої стоїть прекрасне подружжя Петра Івановича Капиці й Валентини Василівни Пилипенко, знають багато де в Україні. А товар, що на ній виробляється, називають простим і дуже зрозумілим словосполученням – „добробутівське яйце”. Впізнають продукцію ще й за логотипом „Своїх дітей годуємо – і вам рекомендуємо!”, яким сказано так багато і в який вкладено стільки старань.
Приміром, комбікорми виготовляються в Сновську, на місці, а всі інгредієнти для них закуповуються тільки у перевірених фірм, з якими давно вже налагоджені тісні контакти і які постачають лише якісну продукцію. Мова йде про кормові добавки, премікси, ветпрепарати і вакцини, без яких найкраща яйценосна птиця „Ломан браун лайт” (коричневого кольору) не була б здоровою і такою затребуваною. До речі, в її кормі повністю відсутні антибіотики та інші шкідливі добавки.
Валентина Василівна і Петро Іванович – з тих керівників, які не лише вимагають від підлеглих гарних результатів, а самі особисто засукують рукави і виконують з робітниками майже всю роботу: і сортують яйце, і працюють разом над технологією, і прагнуть знати всі дрібниці. Це і задля злагоджених стосунків у колективі, і заради особливого підходу до людей, хороших умов праці й отримання ними гідної зарплати.
Щоправда, вона й так (задовго до прийнятого урядом рішення) становила не менше 3000 гривень, а незабаром має ще підвищитися. Незважаючи на купу проблем і труднощів, на перипетії у ціновій політиці держави, загальну занедбаність вітчизняного птахівництва, низку інших викликів.
Незабаром на цьому підприємстві має з’явитися нове обладнання, взяте у лізинг, новий молодняк вартістю у енну кількість гривень. Коли придбане окупиться – важко сказати, але Валентина Василівна й Петро Іванович твердо вірять, що все-таки років за три окупиться.
– Дали б хоч якісь довгострокові кредити під 3-4 процентну ставку, а не під 30%, як наразі дають, то був би істотний поштовх у розвитку українського сільського господарства, і тоді б, впевнена Валентина Пилипенко, аграрії на наших землях могли б годувати не тільки себе, а ще й півсвіту.
Зрештою, так думає не лише вона, так вважають дочка і зять, котрі допомагають у ветеринарних і технологічних питаннях, складанні раціонів і лабораторних дослідженнях (мають бо і власну невелику птахофабрику), так розмірковує син (перспективний молодий фахівець), і у цьому однозначно переконані тисячі інших вітчизняних виробників, котрі турбуються за долю аграрного сектора, долю рідної країни.
Зустрілася з Валентиною Василівною, Петром Івановичем напередодні Нового року – такими красивими, інтелігентними, сповненими планів і надій. Були вони удвох, і нагадували міцний кулачок, пару, яку ніщо і ніхто не в силі зупинити на шляху до нових сходжень. Нелегких і навіть крутих, але цілком досяжних, цілком реальних.
Тож нехай все у Новому і наступних роках стане для них успішним, хай обов`язково здійсняться їхні світлі мрії.
З початку 2016 року ТОВ „МК-Добробут” виробило і продало близько 6 млн яєць. За 9 місяців поточного року на підприємстві реалізовано власної продукції на суму 8,3 млн грн. Сюди входить і прибуток від продажу молодняка бройлера: він користується попитом у населення і тому щороку в сезон береться 60-70 тисяч голів, вакцинується, підрощується і продається. На сьогоднішній день поголів’я птиці на фабриці становить 30 000.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото з архіву сім’ї Капиці-Пилипенко.
Приміром, комбікорми виготовляються в Сновську, на місці, а всі інгредієнти для них закуповуються тільки у перевірених фірм, з якими давно вже налагоджені тісні контакти і які постачають лише якісну продукцію. Мова йде про кормові добавки, премікси, ветпрепарати і вакцини, без яких найкраща яйценосна птиця „Ломан браун лайт” (коричневого кольору) не була б здоровою і такою затребуваною. До речі, в її кормі повністю відсутні антибіотики та інші шкідливі добавки.
Валентина Василівна і Петро Іванович – з тих керівників, які не лише вимагають від підлеглих гарних результатів, а самі особисто засукують рукави і виконують з робітниками майже всю роботу: і сортують яйце, і працюють разом над технологією, і прагнуть знати всі дрібниці. Це і задля злагоджених стосунків у колективі, і заради особливого підходу до людей, хороших умов праці й отримання ними гідної зарплати.
Щоправда, вона й так (задовго до прийнятого урядом рішення) становила не менше 3000 гривень, а незабаром має ще підвищитися. Незважаючи на купу проблем і труднощів, на перипетії у ціновій політиці держави, загальну занедбаність вітчизняного птахівництва, низку інших викликів.
Незабаром на цьому підприємстві має з’явитися нове обладнання, взяте у лізинг, новий молодняк вартістю у енну кількість гривень. Коли придбане окупиться – важко сказати, але Валентина Василівна й Петро Іванович твердо вірять, що все-таки років за три окупиться.
– Дали б хоч якісь довгострокові кредити під 3-4 процентну ставку, а не під 30%, як наразі дають, то був би істотний поштовх у розвитку українського сільського господарства, і тоді б, впевнена Валентина Пилипенко, аграрії на наших землях могли б годувати не тільки себе, а ще й півсвіту.
Зрештою, так думає не лише вона, так вважають дочка і зять, котрі допомагають у ветеринарних і технологічних питаннях, складанні раціонів і лабораторних дослідженнях (мають бо і власну невелику птахофабрику), так розмірковує син (перспективний молодий фахівець), і у цьому однозначно переконані тисячі інших вітчизняних виробників, котрі турбуються за долю аграрного сектора, долю рідної країни.
Зустрілася з Валентиною Василівною, Петром Івановичем напередодні Нового року – такими красивими, інтелігентними, сповненими планів і надій. Були вони удвох, і нагадували міцний кулачок, пару, яку ніщо і ніхто не в силі зупинити на шляху до нових сходжень. Нелегких і навіть крутих, але цілком досяжних, цілком реальних.
Тож нехай все у Новому і наступних роках стане для них успішним, хай обов`язково здійсняться їхні світлі мрії.
З початку 2016 року ТОВ „МК-Добробут” виробило і продало близько 6 млн яєць. За 9 місяців поточного року на підприємстві реалізовано власної продукції на суму 8,3 млн грн. Сюди входить і прибуток від продажу молодняка бройлера: він користується попитом у населення і тому щороку в сезон береться 60-70 тисяч голів, вакцинується, підрощується і продається. На сьогоднішній день поголів’я птиці на фабриці становить 30 000.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото з архіву сім’ї Капиці-Пилипенко.
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