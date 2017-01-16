Переважна більшість злочинів – проти власності

За 11 місяців 2016 року по Сновському району обліковано 223 кримінальних правопорушень, що майже на рівні 2015 року (231), по області збільшення відбулось на 11,3%.
З них 4 особливо тяжкі злочини та 81 тяжкий злочин. Переважна більшість вчинених злочинів - проти власності (149), зокрема 132 крадіжки. Вчинено 5 грабежів. Обліковано 8 шахрайств, поширення набувають такі злочини через мережу Інтернет та з використанням засобів мобільного зв’язку. Враховуючи, що здебільшого особи, вчиняючи ці злочини, перебувають не тільки за межами району, а й за межами області, встановлення винного вимагає значного часу та зусиль. Водночас потребує посилення профілактична та роз’яснювальна робота з населенням на вказаному напрямку.
З 592 кримінальних проваджень, які розслідувалися слідчими, закінчено 308, з них 50 направлено до суду з обвинувальним актом, 243 закрито. Зокрема, направлено до суду обвинувальний акт за фактом незаконного зайняття гральним бізнесом за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, вжито заходів до розкриття злочинів у сфері незаконної порубки лісу, наразі вже повідомлено про підозру особі, яка вчинила порубку лісу на суму понад 50 тис. грн неподалік с.Великий Щимель Сновського району. Вчинено 2 умисні вбивства, які розкриті, по 1 до суду вже скеровано обвинувальний акт. Залишок на кінець листопада складав 243 кримінальні провадження, в яких 9 особам повідомлено про підозру. Неповнолітніми вчинено 2 злочини. Зафіксовано 18 злочинів особами, які вже раніше притягувались до кримінальної відповідальності, та 14 - у стані алкогольного сп’яніння, що свідчить про недостатню профілактичну роботу з населенням. Отже, депутатам бажано налагоджувати більш тісну взаємодію з органами поліції в боротьбі з місцями незаконного продажу алкогольних напоїв та здійсненні профілактичної роботи з раніше судимими особами. Реалізуючи надані Законом повноваження, Менською місцевою прокуратурою вивчено стан додержання вимог земельного законодавства при використанні земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Сновського (Щорського) району. Загалом, з метою захисту інтересів держави у сфері земельних відносин у поточному році заявлено 6 позовів на загальну суму близько 1 млн. грн. Наразі добровільно виконано 2 позови на суму 272 тис. грн.
О.Артеменко, перший заступник керівника
Менської місцевої прокуратури
З них 4 особливо тяжкі злочини та 81 тяжкий злочин. Переважна більшість вчинених злочинів - проти власності (149), зокрема 132 крадіжки. Вчинено 5 грабежів. Обліковано 8 шахрайств, поширення набувають такі злочини через мережу Інтернет та з використанням засобів мобільного зв’язку. Враховуючи, що здебільшого особи, вчиняючи ці злочини, перебувають не тільки за межами району, а й за межами області, встановлення винного вимагає значного часу та зусиль. Водночас потребує посилення профілактична та роз’яснювальна робота з населенням на вказаному напрямку.
З 592 кримінальних проваджень, які розслідувалися слідчими, закінчено 308, з них 50 направлено до суду з обвинувальним актом, 243 закрито. Зокрема, направлено до суду обвинувальний акт за фактом незаконного зайняття гральним бізнесом за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, вжито заходів до розкриття злочинів у сфері незаконної порубки лісу, наразі вже повідомлено про підозру особі, яка вчинила порубку лісу на суму понад 50 тис. грн неподалік с.Великий Щимель Сновського району. Вчинено 2 умисні вбивства, які розкриті, по 1 до суду вже скеровано обвинувальний акт. Залишок на кінець листопада складав 243 кримінальні провадження, в яких 9 особам повідомлено про підозру. Неповнолітніми вчинено 2 злочини. Зафіксовано 18 злочинів особами, які вже раніше притягувались до кримінальної відповідальності, та 14 - у стані алкогольного сп’яніння, що свідчить про недостатню профілактичну роботу з населенням. Отже, депутатам бажано налагоджувати більш тісну взаємодію з органами поліції в боротьбі з місцями незаконного продажу алкогольних напоїв та здійсненні профілактичної роботи з раніше судимими особами. Реалізуючи надані Законом повноваження, Менською місцевою прокуратурою вивчено стан додержання вимог земельного законодавства при використанні земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Сновського (Щорського) району. Загалом, з метою захисту інтересів держави у сфері земельних відносин у поточному році заявлено 6 позовів на загальну суму близько 1 млн. грн. Наразі добровільно виконано 2 позови на суму 272 тис. грн.
О.Артеменко, перший заступник керівника
Менської місцевої прокуратури
Комментариев нет:
Отправить комментарий