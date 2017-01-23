В обласному центрі побували два міністри – освіти і науки та соціальної політики й очільник уряду Володимир Гройсман

Чотири одиниці пожежних автоцистерн загальною вартістю понад 15 млн. гривень та одну оперативно-піротехнічну машину, що коштує майже 738 тисяч гривень, передав 17 січня (під час візиту на Чернігівщину) Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман головному управлінню ДСНС в області.
Були й відвідини обласного педагогічного ліцею для обдарованої молоді, куди наприкінці минулого року надійшли новенькі комп’ютери, вищого профучилища побутового обслуговування, де прекрасна навчально-технічна база і всі можливості готувати справжніх фахівців, були розмови з учнями і вчителями, розмови з перехожими-чернігівцями.
Серед порушених тем – нові зарплати у 3200 гривень, які мають виправдовуватися якісною роботою.
Високого столичного посадовця супроводжували перші посадовці області – голови ОДА й облради Валерій Куліч та Ігор Вдовенко.
Були й відвідини обласного педагогічного ліцею для обдарованої молоді, куди наприкінці минулого року надійшли новенькі комп’ютери, вищого профучилища побутового обслуговування, де прекрасна навчально-технічна база і всі можливості готувати справжніх фахівців, були розмови з учнями і вчителями, розмови з перехожими-чернігівцями.
Серед порушених тем – нові зарплати у 3200 гривень, які мають виправдовуватися якісною роботою.
Високого столичного посадовця супроводжували перші посадовці області – голови ОДА й облради Валерій Куліч та Ігор Вдовенко.
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