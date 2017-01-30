Виступили так, що аж душа забриніла

15 січня ц.р. у Свято-Троїцькому храмі Чернігівської єпархії УПЦ відбувся фестиваль українських колядок, присвячений Різдвяним та Новорічним святам.
В ньому взяли участь й стали переможцями учні недільної православної школи Свято-Покровського храму м.Сновськ (керівник Тамара Ткаченко, настоятель храму – протоієрей Богдан (Кибалюк).
Розчулений виступами юних виконавців митрополит Амвросій привітав усіх зі святами, подякував учасникам за продовження традицій духовного співу, популяризацію звичаїв українського народу, побажав Божого благословення, віри, надії, любові, миру і злагоди. Організаційну допомогу у поїздці надали прекрасні добродійники Олександр Веселий, Олександр Кухаренко.
Марія КИБАЛЮК, м.Сновськ
В ньому взяли участь й стали переможцями учні недільної православної школи Свято-Покровського храму м.Сновськ (керівник Тамара Ткаченко, настоятель храму – протоієрей Богдан (Кибалюк).
Розчулений виступами юних виконавців митрополит Амвросій привітав усіх зі святами, подякував учасникам за продовження традицій духовного співу, популяризацію звичаїв українського народу, побажав Божого благословення, віри, надії, любові, миру і злагоди. Організаційну допомогу у поїздці надали прекрасні добродійники Олександр Веселий, Олександр Кухаренко.
Марія КИБАЛЮК, м.Сновськ
Комментариев нет:
Отправить комментарий