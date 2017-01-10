Як сусідка врятувала сусіда

Ця пригода сталася напередодні Нового року у селі Великий Щимель. Вона – невигадана, і, на щастя, має гарний кінець. Хоча могла б закінчитися дуже погано.
Словом, коли увечері сусідка пішла по воду до колодязя, то побачила, як із розчинених дверей сусіднього будинку валив густий чорний дим. Кинулася туди, почала гукати сусіда, але у відповідь ніяких слів не було. Тоді, не роздумуючи, жінка кинулася до оселі. На підлозі побачила нерухоме тіло. Страшенно перелякалася, подумавши, що сусід неживий. Був Вася аж ніяк не мініатюрний, тож Галині довелося добряче потрудитися, аби його витяги до порогу, на свіже повітря. Трохи потурсала бідолаху, а вже коли він відкрив очі і почав кашляти, кинулася гасити дим.
Виявляється, горе-сусід, перехиливши чарчину, розтопив грубу і заснув. Не порубані чурбани дров, не догорівши, випали і спричинили задимлення.
Що було б, аби сусідка не пішла у ту мить до колодязя, можна тільки уявити...
Олена
КОМПАНЕЦЬ
Словом, коли увечері сусідка пішла по воду до колодязя, то побачила, як із розчинених дверей сусіднього будинку валив густий чорний дим. Кинулася туди, почала гукати сусіда, але у відповідь ніяких слів не було. Тоді, не роздумуючи, жінка кинулася до оселі. На підлозі побачила нерухоме тіло. Страшенно перелякалася, подумавши, що сусід неживий. Був Вася аж ніяк не мініатюрний, тож Галині довелося добряче потрудитися, аби його витяги до порогу, на свіже повітря. Трохи потурсала бідолаху, а вже коли він відкрив очі і почав кашляти, кинулася гасити дим.
Виявляється, горе-сусід, перехиливши чарчину, розтопив грубу і заснув. Не порубані чурбани дров, не догорівши, випали і спричинили задимлення.
Що було б, аби сусідка не пішла у ту мить до колодязя, можна тільки уявити...
Олена
КОМПАНЕЦЬ
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