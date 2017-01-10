А лелеки на Сновщині взимку не літають!

Найкращим новорічним подарунком для 11 сімей Чернігівщини стало народження дитини. 1 січня у Чернігівському пологовому будинку на світ з’явилося 6 хлопчиків та 5 дівчаток.
А першою в новорічну ніч народилася дівчинка вагою 2 кг 800 г і зростом 50 см.
Народна прикмета говорить: „Якщо першою в Новому році народиться дівчинка, то війни не буде!” – тож сподіваємося, що в цьому році нарешті закінчиться війна, яка зараз триває на сході України.
Що ж у нас? А у нас досі ніхто не народився. Останні пологи сновські медпрацівники прийняли ще 12 грудня. Тоді також народилося дівча.
Олена КОМПАНЕЦЬ
А першою в новорічну ніч народилася дівчинка вагою 2 кг 800 г і зростом 50 см.
Народна прикмета говорить: „Якщо першою в Новому році народиться дівчинка, то війни не буде!” – тож сподіваємося, що в цьому році нарешті закінчиться війна, яка зараз триває на сході України.
Що ж у нас? А у нас досі ніхто не народився. Останні пологи сновські медпрацівники прийняли ще 12 грудня. Тоді також народилося дівча.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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