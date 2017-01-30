Щодо звернень та запитів громадян

Право громадян на індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб закріплене ст.40 Конституції України.
Відповідно до вимог галузевого наказу, робота органів прокуратури із зверненнями вважається одним із важливих напрямів діяльності, оскільки спрямовується на захист конституційних прав і свобод громадян, зміцнення законності і правопорядку. Відтепер мешканці Сновського району можуть подавати електронні звернення з використанням мережі Інтернет. Для прийняття звернень громадян у Менській місцевій прокуратурі визначено електронну поштову скриньку: mena.prok.zvern@chrg.gp.gov.ua. Крім того, для прийняття запитів на публічну інформацію у Менській місцевій прокуратурі визначена електронна поштова скринька: mena.prok.public@chrg.gp.gov.ua.
Відповідно до вимог галузевого наказу, робота органів прокуратури із зверненнями вважається одним із важливих напрямів діяльності, оскільки спрямовується на захист конституційних прав і свобод громадян, зміцнення законності і правопорядку. Відтепер мешканці Сновського району можуть подавати електронні звернення з використанням мережі Інтернет. Для прийняття звернень громадян у Менській місцевій прокуратурі визначено електронну поштову скриньку: mena.prok.zvern@chrg.gp.gov.ua. Крім того, для прийняття запитів на публічну інформацію у Менській місцевій прокуратурі визначена електронна поштова скринька: mena.prok.public@chrg.gp.gov.ua.
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