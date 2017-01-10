«Про внесення змін до правил дорожнього руху»

Постановою КМУ від 9.11.2016р. №790 внесено зміни до правил дорожнього руху, зокрема щодо зупинки транспортних засобів в прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах, інформаційно-попереджувальних знаків тощо.
Прийняття даного рішення зумовлено збільшенням незаконного переміщення через державний кордон поза пунктами пропуску різних типів товарів. Останні, зокрема, доставляються транспортними засобами до державного кордону дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг. Такі дороги необхідні для пересування с/г техніки та інших транспортних засобів і механізмів, задіяних у проведенні сільськогосподарської діяльності.
Саме тому в правилах дорожнього руху установлено обов’язок водія під час зупинки уповноваженою особою Держприкордонслужби транспортного засобу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району пред’явити для перевірки відповідні документи, а також дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів. Крім того, доповнено вимоги до дорожнього знака «В’їзд заборонено», введено дорожні знаки - «Початок прикордонної смуги», «Кінець прикордонної смуги», «Початок контрольованого прикордонного району», «Кінець контрольованого прикордонного району».
У зв’язку із зазначеними змінами правила дорожнього руху доповнені знаками 5.71 - 5.74 такого змісту: «5.71 «Початок прикордонної смуги». В’їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.43 цих правил.
5.72 «Кінець прикордонної смуги».
Знаки 5.71 і 5.72 установлюються на фактичній межі території селищної, сільської ради, прилеглої до державного кордону або до берегів прикордонних річок, озер та інших водойм.
5.73 «Початок контрольованого прикордонного району». В’їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.43 цих правил.
5.74 «Кінець контрольованого прикордонного району».
Знаки 5.73 і 5.74 установлюються на фактичній межі території району, міста, прилеглої, як правило, до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється органами Держприкордонслужби.
Прийняті зміни дадуть змогу обмежити в прикордонній смузі рух транспортних засобів дорогами, які безпосередньо прилеглі до державного кордону, відсутні в реєстрі автомобільних доріг і використовуються не за призначенням. А також забезпечать своєчасне інформування водіїв про в’їзд у прикордонну смугу і контрольований прикордонний район, де діють особливі умови дорожнього руху і режимні обмеження.
А.ПАТРАЛИЦЯ, начальник відділу
прикордонної служби «Гута Студенецька»
Прийняття даного рішення зумовлено збільшенням незаконного переміщення через державний кордон поза пунктами пропуску різних типів товарів. Останні, зокрема, доставляються транспортними засобами до державного кордону дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг. Такі дороги необхідні для пересування с/г техніки та інших транспортних засобів і механізмів, задіяних у проведенні сільськогосподарської діяльності.
Саме тому в правилах дорожнього руху установлено обов’язок водія під час зупинки уповноваженою особою Держприкордонслужби транспортного засобу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району пред’явити для перевірки відповідні документи, а також дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів. Крім того, доповнено вимоги до дорожнього знака «В’їзд заборонено», введено дорожні знаки - «Початок прикордонної смуги», «Кінець прикордонної смуги», «Початок контрольованого прикордонного району», «Кінець контрольованого прикордонного району».
У зв’язку із зазначеними змінами правила дорожнього руху доповнені знаками 5.71 - 5.74 такого змісту: «5.71 «Початок прикордонної смуги». В’їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.43 цих правил.
5.72 «Кінець прикордонної смуги».
Знаки 5.71 і 5.72 установлюються на фактичній межі території селищної, сільської ради, прилеглої до державного кордону або до берегів прикордонних річок, озер та інших водойм.
5.73 «Початок контрольованого прикордонного району». В’їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.43 цих правил.
5.74 «Кінець контрольованого прикордонного району».
Знаки 5.73 і 5.74 установлюються на фактичній межі території району, міста, прилеглої, як правило, до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється органами Держприкордонслужби.
Прийняті зміни дадуть змогу обмежити в прикордонній смузі рух транспортних засобів дорогами, які безпосередньо прилеглі до державного кордону, відсутні в реєстрі автомобільних доріг і використовуються не за призначенням. А також забезпечать своєчасне інформування водіїв про в’їзд у прикордонну смугу і контрольований прикордонний район, де діють особливі умови дорожнього руху і режимні обмеження.
А.ПАТРАЛИЦЯ, начальник відділу
прикордонної служби «Гута Студенецька»
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