Стовп не витримав удару

Січень видався явно нещасливим для однієї електроопори у Сновську, розташованої біля магазину АТБ.
Чи то зірки на небі склали несприятливу комбінацію, чи відьми начаклували, але деякі водії транспорту ніяк не могли оминути крайній стовп під час маневрів на центральній площі міста. Деякі очевидці зіткнень (а їх – зіткнень - було декілька протягом двох тижнів нового року) „грішать” на вантажівки, що привозять сюди товар. На початку другої декади місяця чимало місцевих мешканців звернули увагу на дивний факт: стовп нахилився у бік торговельного закладу, ліхтарі попадали додолу, а прилеглу місцину хтось обніс червоною стрічкою. Фіналом же цієї історії нещодавно стало падіння всієї електроопори на землю. Її основа була чавунною, тож, не витримавши удару, просто тріснула. (Добре, що нікого з людей не зачепило). У коментарі для „Променя” начальник міської житлово-експлуатаційної дільниці Ганна Кошова сказала, що питаннями – хто повалив електроопору і хто відшкодовуватиме завдані збитки – займається мерія разом із поліцією. А працівникам ЖЕД незабаром доведеться відновлювати цей важливий елемент вуличного освітлення у центрі міста. На майбутнє ж хотілося б побажати водіям вантажного транспорту більш розважливо поводитися за кермом і більше „не рахувати” стовпи під час пересування райцентром.
Чи то зірки на небі склали несприятливу комбінацію, чи відьми начаклували, але деякі водії транспорту ніяк не могли оминути крайній стовп під час маневрів на центральній площі міста. Деякі очевидці зіткнень (а їх – зіткнень - було декілька протягом двох тижнів нового року) „грішать” на вантажівки, що привозять сюди товар. На початку другої декади місяця чимало місцевих мешканців звернули увагу на дивний факт: стовп нахилився у бік торговельного закладу, ліхтарі попадали додолу, а прилеглу місцину хтось обніс червоною стрічкою. Фіналом же цієї історії нещодавно стало падіння всієї електроопори на землю. Її основа була чавунною, тож, не витримавши удару, просто тріснула. (Добре, що нікого з людей не зачепило). У коментарі для „Променя” начальник міської житлово-експлуатаційної дільниці Ганна Кошова сказала, що питаннями – хто повалив електроопору і хто відшкодовуватиме завдані збитки – займається мерія разом із поліцією. А працівникам ЖЕД незабаром доведеться відновлювати цей важливий елемент вуличного освітлення у центрі міста. На майбутнє ж хотілося б побажати водіям вантажного транспорту більш розважливо поводитися за кермом і більше „не рахувати” стовпи під час пересування райцентром.
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