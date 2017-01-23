„Позитивні тенденції в роботі ми закріпимо обов’язково”, - запевнив керівник місцевого цеху обслуговування споживачів Валентин Сигута

Підбиваючи підсумки роботи поштовиків Сновського району в 2016 році, треба об’єктивно визнати: навіть попри економічні негаразди в державі та поступове скорочення населення району вони здатні досягти вагомих результатів у своїй повсякденній діяльності.
Їхній колектив складається з 59 працівників. Саме завдяки їм мешканці нашого краю завжди можуть скористатися добре усім відомою системою поштового зв’язку. „Перелік наших послуг – дуже важливий з соціальної токи зору, - вважає Валентин Сигута. – Ми доставляємо додому пенсії пенсіонерам (у переліку статей доходу місцевої пошти така діяльність є провідною й перевищує 40%). На умовному другому місці (з показником близько 30%) - передплата періодичних друкованих видань, пересилка листів, доставка посилок тощо. Третя за значимістю сфера – торгівля різними товарами, а четверта – прийом комунальних та інших платежів від населення”.
У даному контексті треба звернути більшу увагу на передплату періодики. На Сновщині мешкає понад 23 тисячі людей, і перед поштовиками було поставлено план – забезпечити оформлення 17 тисяч 290 абонентів на будь-які міжнародні, всеукраїнські, обласні, районні газети або журнали. Підбиваючи підсумки кампанії, можна констатувати: планові показники виконані на 90,01% (15 тис. 563 примірники). З них безумовним лідером за рівнем читацької підтримки став „Промінь” – більше чотирьох тисяч. Він майже на дві тисячі випередив свого найближчого переслідувача – одну з обласних газет. (Інші видання відстали ще більше).
Якщо порівнювати результати передплати – у розрізі виконання плану – по чотирьох районах, котрі належать до Корюківського міжрайонного центру поштового зв’язку, то найкращий показник – у поштовиків Сновщини (90,01%). За ними розташувалися їхні колеги з Корюківщини (88,5%), а потім - Новгород-Сіверщини і Семенівщини. У значній мірі це можна вважати успіхом снов’ян, особливо з огляду на попередні роки. І треба, щоб позитивна тенденція передплати газет і журналів на 2017-ий рік збереглася й надалі.
Наостанок слід згадати, що колектив поштовиків працює згуртовано і має хороший потенціал. А добре попрацювали над передплатою друкованих видань А.Наумочкіна (Чепелів), О.Руда (Суничне), І.Кушнір (Тур’я), Н.Трихліб (Старі Боровичі), Т.Карпенко (Сновське), С.Надточій (Гірськ).
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Їхній колектив складається з 59 працівників. Саме завдяки їм мешканці нашого краю завжди можуть скористатися добре усім відомою системою поштового зв’язку. „Перелік наших послуг – дуже важливий з соціальної токи зору, - вважає Валентин Сигута. – Ми доставляємо додому пенсії пенсіонерам (у переліку статей доходу місцевої пошти така діяльність є провідною й перевищує 40%). На умовному другому місці (з показником близько 30%) - передплата періодичних друкованих видань, пересилка листів, доставка посилок тощо. Третя за значимістю сфера – торгівля різними товарами, а четверта – прийом комунальних та інших платежів від населення”.
У даному контексті треба звернути більшу увагу на передплату періодики. На Сновщині мешкає понад 23 тисячі людей, і перед поштовиками було поставлено план – забезпечити оформлення 17 тисяч 290 абонентів на будь-які міжнародні, всеукраїнські, обласні, районні газети або журнали. Підбиваючи підсумки кампанії, можна констатувати: планові показники виконані на 90,01% (15 тис. 563 примірники). З них безумовним лідером за рівнем читацької підтримки став „Промінь” – більше чотирьох тисяч. Він майже на дві тисячі випередив свого найближчого переслідувача – одну з обласних газет. (Інші видання відстали ще більше).
Якщо порівнювати результати передплати – у розрізі виконання плану – по чотирьох районах, котрі належать до Корюківського міжрайонного центру поштового зв’язку, то найкращий показник – у поштовиків Сновщини (90,01%). За ними розташувалися їхні колеги з Корюківщини (88,5%), а потім - Новгород-Сіверщини і Семенівщини. У значній мірі це можна вважати успіхом снов’ян, особливо з огляду на попередні роки. І треба, щоб позитивна тенденція передплати газет і журналів на 2017-ий рік збереглася й надалі.
Наостанок слід згадати, що колектив поштовиків працює згуртовано і має хороший потенціал. А добре попрацювали над передплатою друкованих видань А.Наумочкіна (Чепелів), О.Руда (Суничне), І.Кушнір (Тур’я), Н.Трихліб (Старі Боровичі), Т.Карпенко (Сновське), С.Надточій (Гірськ).
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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