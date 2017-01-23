Правоохоронцями Сновського району розкрито вбивство. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою

Щорським відділом Менської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом умисного вбивства.
Як встановлено, 7 січня 2017 року, близько 17 години 30 хвилин, між власником господарства у с.Нові Боровичі та його 38-річним знайомим, на ґрунті вживання алкоголю та раптово виниклих особистих неприязних відносин сталася сварка, під час якої господар взявся за сокиру та наніс нею гостю кілька ударів по голові.
Потерпілого було негайно госпіталізовано до райлікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови, перелом скроневої кістки, алкогольне сп’яніння. Вночі 8 січня 2017 року чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер.
На місце події виїхав прокурор відділу та слідчо-оперативна група Сновського відділення поліції. Завдяки скоординованій та злагодженій роботі правоохоронців встановлено особу чоловіка, причетного до вбивства. Ним виявився 52-річний громадянин України, мешканець с.Нові Боровичі, неодружений, раніше не судимий. За кілька годин він вже давав покази, розповідаючи про обставини скоєння злочину. Його дії кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, санкція якої передбачає позбавлення винного волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. При огляді місця події вилучено знаряддя вбивства та інші докази. У результаті своєчасного реагування слідчого та прокурора у провадженні, вже 8 січня 2017 року 52-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину та 10 січня 2017 року йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі встановлюються усі обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Як встановлено, 7 січня 2017 року, близько 17 години 30 хвилин, між власником господарства у с.Нові Боровичі та його 38-річним знайомим, на ґрунті вживання алкоголю та раптово виниклих особистих неприязних відносин сталася сварка, під час якої господар взявся за сокиру та наніс нею гостю кілька ударів по голові.
Потерпілого було негайно госпіталізовано до райлікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови, перелом скроневої кістки, алкогольне сп’яніння. Вночі 8 січня 2017 року чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер.
На місце події виїхав прокурор відділу та слідчо-оперативна група Сновського відділення поліції. Завдяки скоординованій та злагодженій роботі правоохоронців встановлено особу чоловіка, причетного до вбивства. Ним виявився 52-річний громадянин України, мешканець с.Нові Боровичі, неодружений, раніше не судимий. За кілька годин він вже давав покази, розповідаючи про обставини скоєння злочину. Його дії кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, санкція якої передбачає позбавлення винного волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. При огляді місця події вилучено знаряддя вбивства та інші докази. У результаті своєчасного реагування слідчого та прокурора у провадженні, вже 8 січня 2017 року 52-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину та 10 січня 2017 року йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі встановлюються усі обставини вчиненого кримінального правопорушення.
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