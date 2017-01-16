Чи підтримають акцію „Відкладений хліб” у Сновську?

Нещодавно по телевізору показали сюжет про те, як у Івано-Франківських великих маркетах почала діяти новація: заможні і просто добрі люди залишали у спеціально відведеному місці буханець хліба чи булки для тих, кому цей товар купити скрутно.
Цю ідею вже підхопила Чернігівщина. Приміром, з 7 січня у Новгород-Сіверському стартувала акція „Відкладений хліб”, ініціатором якої стала заступник директора ТОВ „Новгород-Сіверський елеватор” Маргарита Колос. Допомогла міська влада, і акція поширилася на всі продуктові магазини міста. Журналісти „Променя” вирішили також не мовчати і звернутися до всіх власників торговельних точок Сновська: „Давайте і ми у ці святі Різдвяно-новорічні дні проявимо милосердя і організуємо подібну доброчинність у нас”.
Довідково. Хліб вважається продуктом першої необхідності. На сьогодні українці не можуть собі уявити ані обіду, ані вечері без скибки хліба. ООН визнала, що більшість наших співвітчизників є за межею бідності, тобто є такі соціальні групи населення, які на сьогодні, на жаль, не можуть собі дозволити навіть хлібину щодня.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Цю ідею вже підхопила Чернігівщина. Приміром, з 7 січня у Новгород-Сіверському стартувала акція „Відкладений хліб”, ініціатором якої стала заступник директора ТОВ „Новгород-Сіверський елеватор” Маргарита Колос. Допомогла міська влада, і акція поширилася на всі продуктові магазини міста. Журналісти „Променя” вирішили також не мовчати і звернутися до всіх власників торговельних точок Сновська: „Давайте і ми у ці святі Різдвяно-новорічні дні проявимо милосердя і організуємо подібну доброчинність у нас”.
Довідково. Хліб вважається продуктом першої необхідності. На сьогодні українці не можуть собі уявити ані обіду, ані вечері без скибки хліба. ООН визнала, що більшість наших співвітчизників є за межею бідності, тобто є такі соціальні групи населення, які на сьогодні, на жаль, не можуть собі дозволити навіть хлібину щодня.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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