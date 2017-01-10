Сновськ салютував майже до ранку

В Україні продовжує діяти тимчасова заборона на використання піротехнічних виробів, пов’язана із проведенням антитерористичної операції на сході України.
Окрім моральності й етичності, що пов’язують гучні салюти із фронтом, є й інша проблема – небезпека їхнього використання. Приміром, взимку рятувальники фіксують різке збільшення кількості пожеж у житловому секторі, які часто призводять до трагічних наслідків. Фіксують різні травми, пов’язані з піротехнікою, і медики. Це і обпечені руки та обличчя, травми голови тощо. Але чи зупиняє це мешканців району? Ні!
– Це ж так просто українцю відмовитися сьогодні від салюту. Невже нема розуміння, як хлопці реагують на ці вибухи? Здавалося, минулого року так багато про це говорили, - дивується на своїй сторінці у Фейсбуці чернігівська волонтер Юлія Ніколаєнко.
Окрім моральності й етичності, що пов’язують гучні салюти із фронтом, є й інша проблема – небезпека їхнього використання. Приміром, взимку рятувальники фіксують різке збільшення кількості пожеж у житловому секторі, які часто призводять до трагічних наслідків. Фіксують різні травми, пов’язані з піротехнікою, і медики. Це і обпечені руки та обличчя, травми голови тощо. Але чи зупиняє це мешканців району? Ні!
– Це ж так просто українцю відмовитися сьогодні від салюту. Невже нема розуміння, як хлопці реагують на ці вибухи? Здавалося, минулого року так багато про це говорили, - дивується на своїй сторінці у Фейсбуці чернігівська волонтер Юлія Ніколаєнко.
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