Квитки подорожчали. Станція на замку

У новому році мешканці Сновщини дізналися про дві неприємні звістки. Перша – подорожчав проїзд у пасажирському автомобільному транспорті.
Якщо раніше з нашого міста до Чернігова можна було дістатися за 35 гривень, то тепер за поїздку доведеться викласти вже 40. Схожа ситуація склалася й на маршрутах по сільській місцевості: квиток від райцентру до Великого Щимеля коштував три гривні, а подорожчав до п’яти.
На цьому фоні логічною, на жаль, стала друга подія – припинення роботи автостанції у Сновську. Мабуть, її діяльність стала остаточно збитковою. (Ця установа належить до структури одного обласного підприємства). Правду кажучи, станцію „лихоманило” вже давно. Частину її приміщень чи то передали в оренду бізнесменам, чи ще щось із ними зробили – зараз там функціонують магазин господарчих товарів та ломбард. Але до останнього часу лишалася одна кімната, де люди могли ознайомитися з розкладом руху автобусів, придбати квиток у касі, або просто посидіти в більш-менш комфортних умовах, чекаючи на свій рейс. Тепер усе це – вже у минулому. До послуг потенційних пасажирів лишився хіба що навіс, який захищає від дощу та снігу. Шкода, але до переліку закритих підприємств та установ Сновщини додалося ще одне – автостанція. Його працівники втратили роботу. Нещодавно троє членів трудового колективу станції поповнили лави безробітних, ставши на облік у районному центрі зайнятості. В їхніх документах про причини звільнення значилося „за згодою сторін...”
У коментарі для „Променя” у відділі економічного розвитку райдержадміністрації сказали, що телефонували керівнику акціонерного товариства „Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499” В.В. Мироненку. Він пояснив, що автостанцію у Сновську тимчасово закрили через економічну нерентабельність. Адже місцеві автоперевізники не користуються станційною послугою з реалізації квитків. Стосовно транзитних автобусів (з тих таки Корюківки та Семенівки), то вони курсують як і зазвичай, забираючи пасажирів у традиційних місцях посадки.
P.S. У січні подорожчав і привозний хліб – з Києва. На гривню з копійками. Воно ніби й не набагато, але все ж таки неприємно. Бо підвищену зарплатню (виходячи з „мінімалки” у 3200 гривень) мешканці району отримають лише 1 лютого. І це – у кращому випадку.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото атора
Якщо раніше з нашого міста до Чернігова можна було дістатися за 35 гривень, то тепер за поїздку доведеться викласти вже 40. Схожа ситуація склалася й на маршрутах по сільській місцевості: квиток від райцентру до Великого Щимеля коштував три гривні, а подорожчав до п’яти.
На цьому фоні логічною, на жаль, стала друга подія – припинення роботи автостанції у Сновську. Мабуть, її діяльність стала остаточно збитковою. (Ця установа належить до структури одного обласного підприємства). Правду кажучи, станцію „лихоманило” вже давно. Частину її приміщень чи то передали в оренду бізнесменам, чи ще щось із ними зробили – зараз там функціонують магазин господарчих товарів та ломбард. Але до останнього часу лишалася одна кімната, де люди могли ознайомитися з розкладом руху автобусів, придбати квиток у касі, або просто посидіти в більш-менш комфортних умовах, чекаючи на свій рейс. Тепер усе це – вже у минулому. До послуг потенційних пасажирів лишився хіба що навіс, який захищає від дощу та снігу. Шкода, але до переліку закритих підприємств та установ Сновщини додалося ще одне – автостанція. Його працівники втратили роботу. Нещодавно троє членів трудового колективу станції поповнили лави безробітних, ставши на облік у районному центрі зайнятості. В їхніх документах про причини звільнення значилося „за згодою сторін...”
У коментарі для „Променя” у відділі економічного розвитку райдержадміністрації сказали, що телефонували керівнику акціонерного товариства „Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499” В.В. Мироненку. Він пояснив, що автостанцію у Сновську тимчасово закрили через економічну нерентабельність. Адже місцеві автоперевізники не користуються станційною послугою з реалізації квитків. Стосовно транзитних автобусів (з тих таки Корюківки та Семенівки), то вони курсують як і зазвичай, забираючи пасажирів у традиційних місцях посадки.
P.S. У січні подорожчав і привозний хліб – з Києва. На гривню з копійками. Воно ніби й не набагато, але все ж таки неприємно. Бо підвищену зарплатню (виходячи з „мінімалки” у 3200 гривень) мешканці району отримають лише 1 лютого. І це – у кращому випадку.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото атора
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