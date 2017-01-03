З Новим роком, милі друзі!

Нещодавно у лісі, серед кучерявих ялинок і пухкого снігу ми зустріли Діда Мороза і Снігуроньку. З подарунками, у веселому настрої і з рідною газетою Промінь”.
Виявляється, наш щотижневик знають і читають навіть у далекій Лапландії, виявляється, що і Дід Мороз зі Снігуронькою вважають районку найближчою газетою. Приємно і зворушливо, чи не правда?
Що ж передали вам ці улюблені новорічні персонажі? Передали привіт, побажання щастя, здійснення мрій, радісних емоцій і повну торбинку любові. З Новим роком!
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ.
Виявляється, наш щотижневик знають і читають навіть у далекій Лапландії, виявляється, що і Дід Мороз зі Снігуронькою вважають районку найближчою газетою. Приємно і зворушливо, чи не правда?
Що ж передали вам ці улюблені новорічні персонажі? Передали привіт, побажання щастя, здійснення мрій, радісних емоцій і повну торбинку любові. З Новим роком!
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ.
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