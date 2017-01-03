На форумі новообраних голів та депутатів об’єднаних громад

24 грудня у Києві відбувся форум новообраних голів та депутатів об’єднаних територіальних громад, обраних від партії „Блок Петра Порошенка „Солідарність”.
Сновщину на цьому зібранні представляла делегація на чолі з новообраним головою об’єднаної громади Олександром Медведьовим. До її складу також увійшли новообрані депутати Тетяна Булденко, Тетяна Клименко, Віталій Пискун, Михайло Булденко й Олена Компанець.
Форум відкрило звернення Президента України Петра Порошенка, в якому він висловив надію на успішне проведення започаткованих реформ, на те, що команда партії „Солідарність” гідно пройде децентралізаційні процеси і прийме важливі для добробуту кожного жителя країни рішення, реалізуючи поставлені комплексні соціально-економічні завдання. Завдання, направлені на розвиток, розбудову, впевненість і оптимізм.
Учасників форуму привітав і народний депутат України Сергій Березенко, віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку та ЖКГ України Геннадій Зубко та інші високопосадовці.
Про те, що дає децентралізація, говорили голови об’єднаних громад з Тернопільщини, Житомирщини, Рівненщини, перший заступник виконавчого директора „Асоціації міст України” Олександр Слобожан.
Словом, було цікаво і пізнавально. Організований для гостей фуршет також справив неабияке враження.
Наш кор.
Сновщину на цьому зібранні представляла делегація на чолі з новообраним головою об’єднаної громади Олександром Медведьовим. До її складу також увійшли новообрані депутати Тетяна Булденко, Тетяна Клименко, Віталій Пискун, Михайло Булденко й Олена Компанець.
Форум відкрило звернення Президента України Петра Порошенка, в якому він висловив надію на успішне проведення започаткованих реформ, на те, що команда партії „Солідарність” гідно пройде децентралізаційні процеси і прийме важливі для добробуту кожного жителя країни рішення, реалізуючи поставлені комплексні соціально-економічні завдання. Завдання, направлені на розвиток, розбудову, впевненість і оптимізм.
Учасників форуму привітав і народний депутат України Сергій Березенко, віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку та ЖКГ України Геннадій Зубко та інші високопосадовці.
Про те, що дає децентралізація, говорили голови об’єднаних громад з Тернопільщини, Житомирщини, Рівненщини, перший заступник виконавчого директора „Асоціації міст України” Олександр Слобожан.
Словом, було цікаво і пізнавально. Організований для гостей фуршет також справив неабияке враження.
Наш кор.
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