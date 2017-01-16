У затишку й любові

Великощимельська школа – осередок затишку, любові, привітності.
Це місце, де кожен знайде для себе підтримку, допомогу, знання, веселощі. В дорогому серцю місці ніколи не буває сумно. Щойно закінчився семестр, і в школі відгриміли шалені Новорічні свята. Сюди приходять і зовсім маленькі, і старенькі, і взагалі всі бажаючі. Бо на момент святкування школа перетворюється на яскраву захоплюючу казку. Зустріти там можна і Діда Мороза, і Снігуроньку, і Попелюшку, і Комп’ютерного короля, і Білочку-мобілочку, шалених Комп’ютерних вірусів, і маленьких майстровитих Фіксиків. Обличчя дітей сяяли усмішками, ялинками-вогнями, костюми – коштовностями. Гарне оздоблення, гарні подарунки, гарне звукове оформлення, чудовий настрій і, як наслідок - неперевершене свято.
Хай і надалі будуть з нами такі добродійники, як Наталія Богуш, Валентина Ткач, Сергій Василечко, Андрій Шетюк, родина президента шкільного самоврядування Софії Тебенко (Людмила та Григорій Грищенки). Без їх підтримки такий гарний захід нам би не вдався.
В.ПАВЛЕНКО
Це місце, де кожен знайде для себе підтримку, допомогу, знання, веселощі. В дорогому серцю місці ніколи не буває сумно. Щойно закінчився семестр, і в школі відгриміли шалені Новорічні свята. Сюди приходять і зовсім маленькі, і старенькі, і взагалі всі бажаючі. Бо на момент святкування школа перетворюється на яскраву захоплюючу казку. Зустріти там можна і Діда Мороза, і Снігуроньку, і Попелюшку, і Комп’ютерного короля, і Білочку-мобілочку, шалених Комп’ютерних вірусів, і маленьких майстровитих Фіксиків. Обличчя дітей сяяли усмішками, ялинками-вогнями, костюми – коштовностями. Гарне оздоблення, гарні подарунки, гарне звукове оформлення, чудовий настрій і, як наслідок - неперевершене свято.
Хай і надалі будуть з нами такі добродійники, як Наталія Богуш, Валентина Ткач, Сергій Василечко, Андрій Шетюк, родина президента шкільного самоврядування Софії Тебенко (Людмила та Григорій Грищенки). Без їх підтримки такий гарний захід нам би не вдався.
В.ПАВЛЕНКО
Комментариев нет:
Отправить комментарий