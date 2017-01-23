Юнацький футбол

На чудовому емоційному рівні пройшов міжрайонний юнацький турнір поміж команд п’яти спортивних шкіл області.
Гра на майданчику перетворилася на протиборство характерів і конкуренцію сили волі. (Учасниками змагань були спортсмени 2006-2007 рр.н.). Вихованці нашої ДЮСШ спочатку „всуху” обіграли конкурентів з Городні – 5:0. Потім з однаковим рахунком – 8:4 – перемогли представників Березного та команди „Корюківка-1”. А опір футболістів з „Корюківки-2” вони здолали також вельми переконливо – 9:6. У підсумку господарі змагань стали володарями І місця. У „Корюківки-2”- ІІ, у «Городні» –ІІІ.
Кращим гравцем сновської команди визнано Б.Колодюка. Також тренери відзначили хорошу гру бомбардира О.Шумського, а ще – В.Тютюнника, К.Довгаля, Д.Нікітенка.
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
Гра на майданчику перетворилася на протиборство характерів і конкуренцію сили волі. (Учасниками змагань були спортсмени 2006-2007 рр.н.). Вихованці нашої ДЮСШ спочатку „всуху” обіграли конкурентів з Городні – 5:0. Потім з однаковим рахунком – 8:4 – перемогли представників Березного та команди „Корюківка-1”. А опір футболістів з „Корюківки-2” вони здолали також вельми переконливо – 9:6. У підсумку господарі змагань стали володарями І місця. У „Корюківки-2”- ІІ, у «Городні» –ІІІ.
Кращим гравцем сновської команди визнано Б.Колодюка. Також тренери відзначили хорошу гру бомбардира О.Шумського, а ще – В.Тютюнника, К.Довгаля, Д.Нікітенка.
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
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