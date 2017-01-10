Мені подобається бувати в Гірській церкві

Питаю себе давно і тільки тепер даю відповідь...
Згадав про туристичний калейдоскоп Щорсівщини за 2012 рік, за випуском Н.П. Мокросноп, в якому написано про село Гірськ. Радію за А.Єрмоленко і дякую вам.
Хотілось побути на Церковищі, де була Юріївська церква. Адже цій церкві була підпорядкована тоді Жовідська. А це 1768 рік. За довідками тої пори – у нас козацька на першому кладовищі в городищі. Чижова над річкою Жоведою. Це бояри з роду Борозни. Їм належали с.Гірськ над Снов’ю і городище, с.Клюси над Цатою, слобідка Хріновичі, с.Тихоновичі, городище Волжина в розливі річки Жовідь, городище Чижова над р.Жовідь. А тепер вгадайте, скільки могло бути населення в них?..
Зараз у Жоведі населення більше трьох сотень: пенсіонери-колгоспники, які будували нам комуністичний спосіб життя. Їхні діти – учні Жовідської школи, які не вилетіли ластівками у світ, стали жовідянами – Деревом життя – їхні діти-школярі, дошкільнята. Не тільки, а військовики АТО: Сергій Валерійович Безбородько, Ігор Олександрович Лойченко, Сергій Анатолійович Тирок, Сергій Олександрович Тирок, Юрій Анатолійович Шеремет. Михайло Андрійович Білоус, покійний, тоді помічник бригадира тракторної бригади, коли з учнями школи, що вивчали трактори, комбайни, сільгосптехніку, приходив і просив про неї розповісти, відправляв до трактористів і, сміючись (ніби сердився), говорив: „Прийшли греки через реку – браз в грязь!” Розповідав про Церковище, коли ховався там під час окупації, ще коли були бої за село. Це для нього було болючим спогадом. Учні нашої школи, коли поверталися додому, досліджували: Снов біжить в низинах, сповільнює хід на підвищенні, утворює нові русла. Так утворилось Церковище-острів. От якою була тільки Юріївська церква! На острові люди займалися промислом. Знайдені залишки це підтверджують. Вироби йшли на потреби обителі й села. Свято-Троїцький монастир мав привілеї на сільське господарство, промислові вироби. В кінці 17 ст. землі сіверські-городнянські належали йому. Нові громади в Сновському районі мають землю, кому вона належить? Громаді Жовідській – всім громадам Сновського району! Мені так подобається бувати в Жовідській церкві. Там навіть дихається легше і на душі теплішає...
П.АЛІМЕНКО, с.Жовідь
Згадав про туристичний калейдоскоп Щорсівщини за 2012 рік, за випуском Н.П. Мокросноп, в якому написано про село Гірськ. Радію за А.Єрмоленко і дякую вам.
Хотілось побути на Церковищі, де була Юріївська церква. Адже цій церкві була підпорядкована тоді Жовідська. А це 1768 рік. За довідками тої пори – у нас козацька на першому кладовищі в городищі. Чижова над річкою Жоведою. Це бояри з роду Борозни. Їм належали с.Гірськ над Снов’ю і городище, с.Клюси над Цатою, слобідка Хріновичі, с.Тихоновичі, городище Волжина в розливі річки Жовідь, городище Чижова над р.Жовідь. А тепер вгадайте, скільки могло бути населення в них?..
Зараз у Жоведі населення більше трьох сотень: пенсіонери-колгоспники, які будували нам комуністичний спосіб життя. Їхні діти – учні Жовідської школи, які не вилетіли ластівками у світ, стали жовідянами – Деревом життя – їхні діти-школярі, дошкільнята. Не тільки, а військовики АТО: Сергій Валерійович Безбородько, Ігор Олександрович Лойченко, Сергій Анатолійович Тирок, Сергій Олександрович Тирок, Юрій Анатолійович Шеремет. Михайло Андрійович Білоус, покійний, тоді помічник бригадира тракторної бригади, коли з учнями школи, що вивчали трактори, комбайни, сільгосптехніку, приходив і просив про неї розповісти, відправляв до трактористів і, сміючись (ніби сердився), говорив: „Прийшли греки через реку – браз в грязь!” Розповідав про Церковище, коли ховався там під час окупації, ще коли були бої за село. Це для нього було болючим спогадом. Учні нашої школи, коли поверталися додому, досліджували: Снов біжить в низинах, сповільнює хід на підвищенні, утворює нові русла. Так утворилось Церковище-острів. От якою була тільки Юріївська церква! На острові люди займалися промислом. Знайдені залишки це підтверджують. Вироби йшли на потреби обителі й села. Свято-Троїцький монастир мав привілеї на сільське господарство, промислові вироби. В кінці 17 ст. землі сіверські-городнянські належали йому. Нові громади в Сновському районі мають землю, кому вона належить? Громаді Жовідській – всім громадам Сновського району! Мені так подобається бувати в Жовідській церкві. Там навіть дихається легше і на душі теплішає...
П.АЛІМЕНКО, с.Жовідь
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