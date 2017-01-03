Кікбоксінг

Минулотижневі змагання за Кубок Чернігова серед юнаків та дорослих традиційно завершилися успіхом вихованців секції кікбоксінгу місцевої ДЮСШ „Колос”.
За перемогу боролися 10 наших спортсменів. У різних версіях перші місця здобули Д.Кононевич (вагова категорія до 27 кілограмів), К.Артеменко (до 30 кг), Б.Ісаченко (до 65 кг), С.Парфенюк (до 70 кг), М.Дятел (до 75 кг), Г.Білий (до 70 кг), С.Шеремет (до 85 кг). У Д.Бугрима (до 27 кг) – ІІ місце, у К.Погорільця (до 30 кг) та К.Бабича (до 25 кг) – ІІІ.
Б.Ісаченко, завдавши поразки п’ятьом суперникам, отримав ще й відзнаку „За волю до перемоги”. А М. Дятел виконав норматив кандидата у майстри спорту.
Спонсорами змагань стали обласна федерація кікбоксінгу, депутат облради Г.Божок і А.Арутюнян.
За перемогу боролися 10 наших спортсменів. У різних версіях перші місця здобули Д.Кононевич (вагова категорія до 27 кілограмів), К.Артеменко (до 30 кг), Б.Ісаченко (до 65 кг), С.Парфенюк (до 70 кг), М.Дятел (до 75 кг), Г.Білий (до 70 кг), С.Шеремет (до 85 кг). У Д.Бугрима (до 27 кг) – ІІ місце, у К.Погорільця (до 30 кг) та К.Бабича (до 25 кг) – ІІІ.
Б.Ісаченко, завдавши поразки п’ятьом суперникам, отримав ще й відзнаку „За волю до перемоги”. А М. Дятел виконав норматив кандидата у майстри спорту.
Спонсорами змагань стали обласна федерація кікбоксінгу, депутат облради Г.Божок і А.Арутюнян.
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