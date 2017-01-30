Дитячий футбол

Напрочуд цікавим виявився міжобласний турнір з футболу, проведений у Сновську минулого тижня.
Його було організовано з нагоди Дня соборності України, а учасниками стали хлопці 2008-2009 рр.н. За кількістю гравців у командах тренери використали схему 5 х 5.
Спочатку наші юні футболісти обіграли гостей із Городні з рахунком 4:2, потім – ще більш переконливо здолали опір суперників із Березного - 5:2. Матч проти представників Борисполя теж завершився перемогою для снов’ян – 4:1. Найбільш напруженою і складною виявилася гра проти конкурентів зі Славутича. Вихованці нашої спортшколи виявили справжній характер і врешті-решт перемогли – 5:4. (До певної міри на їхню користь спрацював відомий фактор „Удома й стіни допомагають”).
У підсумку команда зі Сновська стала володарем І місця, з Городні – ІІ, з Борисполя – ІІІ. Як зазначив директор місцевої ДЮСШ Є.Мудрицький, ці змагання завдяки високим організаторським якостям тренерів О.Кухаренка та Б.Дибкова відбулися на доволі високому рівні. Поміж наших хлопців кращим гравцем визнано В.Роговенка, а Н.Петренко, забивши 7 голів, став лідером серед бомбардирів. Також відзначено хорошу гру П.Мішустіна, Т.Кравця, Д.Губенка, Д.Потошного, М.Куценка, Я.Паренчука, Д.Кушніра. На змагання прийшло чимало вболівальників, батьків дітей, тож атмосфера у залі була дійсно спортивною.
Його було організовано з нагоди Дня соборності України, а учасниками стали хлопці 2008-2009 рр.н. За кількістю гравців у командах тренери використали схему 5 х 5.
Спочатку наші юні футболісти обіграли гостей із Городні з рахунком 4:2, потім – ще більш переконливо здолали опір суперників із Березного - 5:2. Матч проти представників Борисполя теж завершився перемогою для снов’ян – 4:1. Найбільш напруженою і складною виявилася гра проти конкурентів зі Славутича. Вихованці нашої спортшколи виявили справжній характер і врешті-решт перемогли – 5:4. (До певної міри на їхню користь спрацював відомий фактор „Удома й стіни допомагають”).
У підсумку команда зі Сновська стала володарем І місця, з Городні – ІІ, з Борисполя – ІІІ. Як зазначив директор місцевої ДЮСШ Є.Мудрицький, ці змагання завдяки високим організаторським якостям тренерів О.Кухаренка та Б.Дибкова відбулися на доволі високому рівні. Поміж наших хлопців кращим гравцем визнано В.Роговенка, а Н.Петренко, забивши 7 голів, став лідером серед бомбардирів. Також відзначено хорошу гру П.Мішустіна, Т.Кравця, Д.Губенка, Д.Потошного, М.Куценка, Я.Паренчука, Д.Кушніра. На змагання прийшло чимало вболівальників, батьків дітей, тож атмосфера у залі була дійсно спортивною.
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