Центрів госпітальних округів буде сім

Про це вже повідомлено на сайті Чернігівської облдержадміністрації
Звісно, що читачів нашої районки найбільше цікавило, куди ж увійде наша Сновщина?
Інтрига точилася навколо двох міст – Мени і Корюківки. Вони між собою сперечалися, доводили переваги, наголошували на мінусах. А в результаті вийшло так, що влада, врахувавши технічну оснащеність корюківського медзакладу, зручне географічне розташування і фаховий склад менського, вирішила дати обом відчути себе головними центровими. Словом, до округу №2 увійдуть Корюківський, Семенівський і наш, Сновський, райони (центр – Корюківська лікарня), а до округу №3 – Менський, частина Коропського, Сосницький, Новгород-Сіверський райони (центр – Менська лікарня). Поділ області на госпітальні округи відбувається з однією метою – оптимізації. У новостворених центрах госпітальних округів мусить все бути якнайкраще: і апаратура, і спеціалісти, і вся допомога.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Звісно, що читачів нашої районки найбільше цікавило, куди ж увійде наша Сновщина?
Інтрига точилася навколо двох міст – Мени і Корюківки. Вони між собою сперечалися, доводили переваги, наголошували на мінусах. А в результаті вийшло так, що влада, врахувавши технічну оснащеність корюківського медзакладу, зручне географічне розташування і фаховий склад менського, вирішила дати обом відчути себе головними центровими. Словом, до округу №2 увійдуть Корюківський, Семенівський і наш, Сновський, райони (центр – Корюківська лікарня), а до округу №3 – Менський, частина Коропського, Сосницький, Новгород-Сіверський райони (центр – Менська лікарня). Поділ області на госпітальні округи відбувається з однією метою – оптимізації. У новостворених центрах госпітальних округів мусить все бути якнайкраще: і апаратура, і спеціалісти, і вся допомога.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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