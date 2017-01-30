У новому 2017 році великі сподівання покладаємо на екскурсійний проект Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського – лекторій «Дорогами рідного краю», мета якого – залучення широких верств населення до вивчення історії, виховання патріотизму, духовне збагачення.
Лекторій працює під гаслом «Від музею до музею». Його програма передбачає відвідування музейних закладів багатьох міст України й сприяє практичному розкриттю туристичного потенціалу міст і сіл Чернігівщини. Приїжджаючи до нас, екскурсанти із захопленням оглядають наше місто, відвідують локомотивне депо, територія якого стараннями директора Віталія Зайончковського завжди уквітчана. Далі маршрут пролягає до с.Єліне, де розміщено музейно-меморіальний комплекс партизанської слави «Лісоград». В Єліному гостей зустрічають хлібом-сіллю і супроводжують до партизанського табору в Єлінському лісі, де, крім екскурсій, на відвідувачів чекає «партизанська каша».
Цей тур дуже рекомендую відвідати і мешканцям нашого району. Ви маєте можливість відкрити для себе багато нового і цікавого з історії рідного краю. А для тих, хто хоче помандрувати іншими цікавими місцями, лекторієм підготовлено понад 40 окремих тематичних маршрутів, що охоплюють 12 областей України (Чернігівську, Київську, Сумську, Полтавську, Черкаську, Рівненську, Львівську, Кіровоградську, Житомирську, Хмельницьку, Вінницьку, Чернівецьку) та Гомельську область Республіки Білорусь.
До програми турів включено відвідування як національних, так і районних музеїв, серед яких: Національні заповідники Софія Київська, Києво-Печерська Лавра, Державний музей українських коштовностей, музей театрального та кіномистецтва України, Національний художній музей, музеї Поштової станції у Ніжині та Л.М. Ревуцького в с. Іржавець, народний музей О. Вересая в Сокиринцях, музеї Полтавської битви та краєзнавчий у Полтаві, “Слово о полку Ігоревім ” – музей в Н.-Сіверському, літературно-меморіальний О.П.Довженка та краєзнавчий імені Ю.С.Виноградського у Сосниці, краєзнавчий музей у Глухові та багато інших.
Організатором захоплюючих мандрівок дорогами Чернігівщини є завідуюча екскурсійним відділом Чернігівського обласного історичного музею імені В.В.Тарновського Наталя Самохіна, котра не любить «розкручених» маршрутів. «Фішкою» Наталії Євгенівни є те, щоб люди з її допомогою привчалися до змістовного, інтелектуального відпочинку, чули і бачили щось нове.
До речі, хочу звернути увагу керівників підприємств, державних установ, лікувальних та навчальних закладів району та їхнього профспілкового активу, на тури вихідного дня, як варіант колективного проведення дозвілля. Інформацію із замовлення турів можна дізнатись в Чернігівському історичному музеї за тел.: стаціонарний – (0462) 675-315, мобільні: (066)5257538, (093)3901549 (Самохіна Наталя Євгенівна).
Д.Дрозд,
науковий співробітник ММК «Лісоград»
Лекторій працює під гаслом «Від музею до музею». Його програма передбачає відвідування музейних закладів багатьох міст України й сприяє практичному розкриттю туристичного потенціалу міст і сіл Чернігівщини. Приїжджаючи до нас, екскурсанти із захопленням оглядають наше місто, відвідують локомотивне депо, територія якого стараннями директора Віталія Зайончковського завжди уквітчана. Далі маршрут пролягає до с.Єліне, де розміщено музейно-меморіальний комплекс партизанської слави «Лісоград». В Єліному гостей зустрічають хлібом-сіллю і супроводжують до партизанського табору в Єлінському лісі, де, крім екскурсій, на відвідувачів чекає «партизанська каша».
Цей тур дуже рекомендую відвідати і мешканцям нашого району. Ви маєте можливість відкрити для себе багато нового і цікавого з історії рідного краю. А для тих, хто хоче помандрувати іншими цікавими місцями, лекторієм підготовлено понад 40 окремих тематичних маршрутів, що охоплюють 12 областей України (Чернігівську, Київську, Сумську, Полтавську, Черкаську, Рівненську, Львівську, Кіровоградську, Житомирську, Хмельницьку, Вінницьку, Чернівецьку) та Гомельську область Республіки Білорусь.
До програми турів включено відвідування як національних, так і районних музеїв, серед яких: Національні заповідники Софія Київська, Києво-Печерська Лавра, Державний музей українських коштовностей, музей театрального та кіномистецтва України, Національний художній музей, музеї Поштової станції у Ніжині та Л.М. Ревуцького в с. Іржавець, народний музей О. Вересая в Сокиринцях, музеї Полтавської битви та краєзнавчий у Полтаві, “Слово о полку Ігоревім ” – музей в Н.-Сіверському, літературно-меморіальний О.П.Довженка та краєзнавчий імені Ю.С.Виноградського у Сосниці, краєзнавчий музей у Глухові та багато інших.
Організатором захоплюючих мандрівок дорогами Чернігівщини є завідуюча екскурсійним відділом Чернігівського обласного історичного музею імені В.В.Тарновського Наталя Самохіна, котра не любить «розкручених» маршрутів. «Фішкою» Наталії Євгенівни є те, щоб люди з її допомогою привчалися до змістовного, інтелектуального відпочинку, чули і бачили щось нове.
До речі, хочу звернути увагу керівників підприємств, державних установ, лікувальних та навчальних закладів району та їхнього профспілкового активу, на тури вихідного дня, як варіант колективного проведення дозвілля. Інформацію із замовлення турів можна дізнатись в Чернігівському історичному музеї за тел.: стаціонарний – (0462) 675-315, мобільні: (066)5257538, (093)3901549 (Самохіна Наталя Євгенівна).
Д.Дрозд,
науковий співробітник ММК «Лісоград»
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