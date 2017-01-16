Які ліки ми вживаємо? І чи взагалі потрібно їх вживати?

Нещодавно Міністерство охорони здоров’я оприлюднило цікавий документ про незастосування препаратів без доведеної ефективності під час лікування ГРВІ у дітей.
Батьки почуту інформацію сприйняли емоційно, навіть агресивно. Бо ж не секрет: ми всі звикли будь-які шмарклі своїх чад лікувати чим тільки можна – імуномодуляторами, противірусними засобами й навіть антибіотиками. Між тим у країнах Європи, Америці й досі при лікуванні ГРВІ у малечі використовують перевірені „бабусині” рецепти – часте пиття, зволоження й провітрювання приміщень.
Ось що я прочитала на одному з медичних сайтів зі слів відомого столичного імунолога Федора Лапія.
Однією з причин подібної ситуації є те, що в інституті лікарів вчили лікувати пацієнта комплексно: має бути терапія, яка діє на збудника хвороби, на зміни, що відбуваються в організмі, й симптоматику. У чомусь це правильно, але у нас відсутня традиція критичного сприйняття того чи іншого підходу в терапії. Інша причина пов’язана з професійним тлумаченням різних підходів у терапії в період дикого ринку. Не секрет, що сьогодні фармакомпанії витрачають багато ресурсів, щоб працювати з лікарями: через фармпредставників, конференції, статті в журналах і газетах.
За статистикою, деяким фармацевтичним кампаніям до 80% прибутку приносить саме продаж препаратів з недоведеною ефективністю. І понад 90 відсотків дітей, які звертаються до педіатрів, вживають ці препарати. Часом і самі батьки є причиною надмірного призначення ліків. Вони бачать рекламу й не довіряють лікарям, керуючись почутими з телевізора казками.
А між тим, стверджують спеціалісти, неефективні препарати не тільки не мають лікувальної цінності, а й можуть серйозно зашкодити здоров’ю.
Так ось! Слухайте і аналізуйте. Лідером в антирейтингу став препарат від вірусних захворювань „Арбідол”. Його ефективність і досі не доведена, хоча створили його ще в 1974 році. Популярні у населення анаферон, біопарокс, віферон, поліоксидоній, циклоферон, імуномакс теж є у списку ліків з недоведеною ефективністю.
Чим же тоді лікувати себе і дітей? Нагадаємо, що мова йде лише про банальні застуди, зумовлені вірусами. За деяких температура може триматися з тиждень, за інших – минає за 1-2 дні. У цей же час стан хворого полегшать препарати, що знижують температуру (за консультацією лікаря), солодкий напій з сухофруктів, промивання носа сольовим розчином, провітрювання і зволоження кімнат.
„Батьки! Пожалійте дітей! Дитина і без свічок, сиропів, антибіотиків, половинок, четвертинок пігулок, протипоказаних за віком і вагою, перенесе легке ГРВІ”, - закликають лікарі - учасники всеукраїнського флешмобу, спрямованого на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я.
Однак не слід зволікати з викликом лікаря, якщо висока температура тримається понад дві доби, - застерігає Федір Лапій. – А також, якщо є судоми, задишка, болючий кашель. З маленькими дітьми треба перестраховуватися, бо вони не можуть поскаржитися самі. Більшість застуд минають за тиждень, але лікар повинен знати, в яких випадках треба ретельніше спостерігати за немовлям.
Цьогоріч, на думку відомого лікаря-імунолога Олега Назара, епідемія в Україні не матиме глобального характеру. Бо очікуються „гостини” двох форм вірусів грипу – „Каліфорнія” та „Брісбен”, які вже відвідували країну. Тому у більшої частини вже напрацьований імунітет. Але існує й можливість епідемії виду вірусу „Гонконг”, який вже проник в Україну. Проти нього імунітету у нас з вами досі нема.
Ну і, повертаючись до теми неефективних ліків, зазначимо, що серед таких фахівці зазначили препарат для печінки „Ессенціале”. Продовжують список „Хілак форте”, „Ентерол”, „Біфіформ” та інші пробіотики для відновлення мікрофлори кишківника. Окрім цього, препарат „Мезим форте” та інші препарати, до складу яких входить панкреатин, вважають неефективними для лікування діабету або панкреатиту. „Корвалол” також, виявляється, не має жодної цінності для організму. А ще вчені не рекомендують лікувати кашель „Геделіксом”. Екстракт листя плюща в його основі вважають неефективними ліками від кашлю. Всього в оприлюдненому списку 12 пунктів з близько 50 найменуваннями неефективних і часом шкідливих ліків. Серед них - „Валідол”, „Троксевазин”, „Синупрет”, „Ново-пасит”, гомеопатичні засоби тощо.
За матеріалами Інтернет-ресурсів підготувала
Олена КОМПАНЕЦЬ
Батьки почуту інформацію сприйняли емоційно, навіть агресивно. Бо ж не секрет: ми всі звикли будь-які шмарклі своїх чад лікувати чим тільки можна – імуномодуляторами, противірусними засобами й навіть антибіотиками. Між тим у країнах Європи, Америці й досі при лікуванні ГРВІ у малечі використовують перевірені „бабусині” рецепти – часте пиття, зволоження й провітрювання приміщень.
Ось що я прочитала на одному з медичних сайтів зі слів відомого столичного імунолога Федора Лапія.
Однією з причин подібної ситуації є те, що в інституті лікарів вчили лікувати пацієнта комплексно: має бути терапія, яка діє на збудника хвороби, на зміни, що відбуваються в організмі, й симптоматику. У чомусь це правильно, але у нас відсутня традиція критичного сприйняття того чи іншого підходу в терапії. Інша причина пов’язана з професійним тлумаченням різних підходів у терапії в період дикого ринку. Не секрет, що сьогодні фармакомпанії витрачають багато ресурсів, щоб працювати з лікарями: через фармпредставників, конференції, статті в журналах і газетах.
За статистикою, деяким фармацевтичним кампаніям до 80% прибутку приносить саме продаж препаратів з недоведеною ефективністю. І понад 90 відсотків дітей, які звертаються до педіатрів, вживають ці препарати. Часом і самі батьки є причиною надмірного призначення ліків. Вони бачать рекламу й не довіряють лікарям, керуючись почутими з телевізора казками.
А між тим, стверджують спеціалісти, неефективні препарати не тільки не мають лікувальної цінності, а й можуть серйозно зашкодити здоров’ю.
Так ось! Слухайте і аналізуйте. Лідером в антирейтингу став препарат від вірусних захворювань „Арбідол”. Його ефективність і досі не доведена, хоча створили його ще в 1974 році. Популярні у населення анаферон, біопарокс, віферон, поліоксидоній, циклоферон, імуномакс теж є у списку ліків з недоведеною ефективністю.
Чим же тоді лікувати себе і дітей? Нагадаємо, що мова йде лише про банальні застуди, зумовлені вірусами. За деяких температура може триматися з тиждень, за інших – минає за 1-2 дні. У цей же час стан хворого полегшать препарати, що знижують температуру (за консультацією лікаря), солодкий напій з сухофруктів, промивання носа сольовим розчином, провітрювання і зволоження кімнат.
„Батьки! Пожалійте дітей! Дитина і без свічок, сиропів, антибіотиків, половинок, четвертинок пігулок, протипоказаних за віком і вагою, перенесе легке ГРВІ”, - закликають лікарі - учасники всеукраїнського флешмобу, спрямованого на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я.
Однак не слід зволікати з викликом лікаря, якщо висока температура тримається понад дві доби, - застерігає Федір Лапій. – А також, якщо є судоми, задишка, болючий кашель. З маленькими дітьми треба перестраховуватися, бо вони не можуть поскаржитися самі. Більшість застуд минають за тиждень, але лікар повинен знати, в яких випадках треба ретельніше спостерігати за немовлям.
Цьогоріч, на думку відомого лікаря-імунолога Олега Назара, епідемія в Україні не матиме глобального характеру. Бо очікуються „гостини” двох форм вірусів грипу – „Каліфорнія” та „Брісбен”, які вже відвідували країну. Тому у більшої частини вже напрацьований імунітет. Але існує й можливість епідемії виду вірусу „Гонконг”, який вже проник в Україну. Проти нього імунітету у нас з вами досі нема.
Ну і, повертаючись до теми неефективних ліків, зазначимо, що серед таких фахівці зазначили препарат для печінки „Ессенціале”. Продовжують список „Хілак форте”, „Ентерол”, „Біфіформ” та інші пробіотики для відновлення мікрофлори кишківника. Окрім цього, препарат „Мезим форте” та інші препарати, до складу яких входить панкреатин, вважають неефективними для лікування діабету або панкреатиту. „Корвалол” також, виявляється, не має жодної цінності для організму. А ще вчені не рекомендують лікувати кашель „Геделіксом”. Екстракт листя плюща в його основі вважають неефективними ліками від кашлю. Всього в оприлюдненому списку 12 пунктів з близько 50 найменуваннями неефективних і часом шкідливих ліків. Серед них - „Валідол”, „Троксевазин”, „Синупрет”, „Ново-пасит”, гомеопатичні засоби тощо.
За матеріалами Інтернет-ресурсів підготувала
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий