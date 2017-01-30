Чиє ухиляння від підписів на заваді тихоновичанам, іванівцям, тур’янцям у відкритті нового автобусного маршруту на Чернігів?

Про це вже настійливо почали запитувати пересічні громадяни названих сіл, про це розмірковують і виконуючі обов’язки старост, про це серйозно хвилюється перевізник, котрий згодився (щодня!) обслуговувати пасажирів.
Перепона ж полягає в тому, що новоявленому сміливцю-підприємцю ніяк не вдається отримати перелік дозволів і погоджень на участь у конкурсі, який має відбутися в лютому в обласному центрі. Бо ж якщо до визначеного терміну папери куди треба не надійдуть, то знову буде, як і було. А було і є по-справжньому кепсько, причому майже усім людям, котрі потребували і потребують автобусних послуг.
Був би інший резервний транспорт – було б прекрасно! Але його, постійного, стабільно працюючого, надійного, сільчани не мають.
Перепона ж полягає в тому, що новоявленому сміливцю-підприємцю ніяк не вдається отримати перелік дозволів і погоджень на участь у конкурсі, який має відбутися в лютому в обласному центрі. Бо ж якщо до визначеного терміну папери куди треба не надійдуть, то знову буде, як і було. А було і є по-справжньому кепсько, причому майже усім людям, котрі потребували і потребують автобусних послуг.
Був би інший резервний транспорт – було б прекрасно! Але його, постійного, стабільно працюючого, надійного, сільчани не мають.
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