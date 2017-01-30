Переваги військової служби за котрактом

1. Можливість вибору місця проходження військової служби та посади.
2. Заробітна платня від 7000 грн/міс до 12000 грн/міс. 3. Робочий день з 9 до 18 або з 8 до 17 та 4 добові наряди (вахти) на місяць, після яких надаються вихідні. 4. Можливість брати участь у миротворчому контингенті за кордоном. Зарплатня 1000-1200 євро. 5. Безкоштовне 4-разове харчування. Безкоштовне проживання у гуртожитках. 6. Соціальний пакет (мед. обслуговування, пільги, можливість безкоштовного навчання та здобуття спеціальності). 7. Вимоги до кандидатів: вік 18-40 років; здоровий, придатний до військової служби (призовник або військовозобов’язаний); відсутність судимості, психіатричного та наркологічного обліку. 8. Військовослужбовцям надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством. 9. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше 17 років та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку. 10. Інформацію щодо умов укладання контракту, переліком вакантних посад та умов проходження служби громадяни можуть дізнатися у Сновському військовому комісаріаті.
2. Заробітна платня від 7000 грн/міс до 12000 грн/міс. 3. Робочий день з 9 до 18 або з 8 до 17 та 4 добові наряди (вахти) на місяць, після яких надаються вихідні. 4. Можливість брати участь у миротворчому контингенті за кордоном. Зарплатня 1000-1200 євро. 5. Безкоштовне 4-разове харчування. Безкоштовне проживання у гуртожитках. 6. Соціальний пакет (мед. обслуговування, пільги, можливість безкоштовного навчання та здобуття спеціальності). 7. Вимоги до кандидатів: вік 18-40 років; здоровий, придатний до військової служби (призовник або військовозобов’язаний); відсутність судимості, психіатричного та наркологічного обліку. 8. Військовослужбовцям надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством. 9. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше 17 років та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку. 10. Інформацію щодо умов укладання контракту, переліком вакантних посад та умов проходження служби громадяни можуть дізнатися у Сновському військовому комісаріаті.
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