Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.10.1995 р. № 848, передбачено призначення субсидії на придбання твердого палива на 2017 рік за особистим зверненням громадян. Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом, подає до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі - за місцем проживання) заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії, за встановленими формами. У разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу не нараховуються.
твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.10.1995 р. № 848, передбачено призначення субсидії на придбання твердого палива на 2017 рік за особистим зверненням громадян. Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом, подає до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі - за місцем проживання) заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії, за встановленими формами. У разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу не нараховуються.
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