Настільний теніс

У передріздвяну пору троє вихованців відділення настільного тенісу місцевої ДЮСШ побували у Чернігові, де взяли участь в обласних змаганнях. Катерина Борсук (вікова категорія 2001-2003 рр.н.) стала володаркою першого місця.
Хорошим вийшов дебют на спортивному заході такого рівня у Єлизавети Сарапіної (2008 р.н.), яка посіла друге місце. А Олександр Швець (категорія 2006-2007 рр.н.) хоч і здобув лише VII місце, але отримав хороший досвід боротьби з доволі сильними конкурентами.
Хорошим вийшов дебют на спортивному заході такого рівня у Єлизавети Сарапіної (2008 р.н.), яка посіла друге місце. А Олександр Швець (категорія 2006-2007 рр.н.) хоч і здобув лише VII місце, але отримав хороший досвід боротьби з доволі сильними конкурентами.
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