Футбольні канікули

Доки тривають зимові канікули, у місцевій спортшколі вирує футбольне життя. Перед самим Новим роком команда хлопців 2006-2007 рр. народження вирушила на триденні змагання до Славутича. Там за перемогу боролися 10 команд з Київської, Сумської та Чернігівської областей. Наші юні футболісти перемогли суперників з Переяслава-Хмельницького (4:2), київської „Десни” (3:1), зіграли внічию (2:2) проти конкурентів з Борисполя і програли одноліткам зі Славутича (1:3) та Глухова (0:4). У підсумку вони посіли VII місце.
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Дуже цікавим і престижним виявився турнір у Чернігові, проведений з 3 по 5 січня. (Вік учасників – 10-11 років). Річ у тім, що змагання відбулися під патронатом уродженця Чернігівщини, а нині – одного з провідних футболістів України, гравця „Динамо” (Київ) Андрія Ярмоленка (на фото).
Отже, спочатку турнір (в якому взяли участь 8 команд) змусив понервувати наших спортсменів. У перших двох іграх вони зазнали поразок – з рахунком 1:5 від чернігівської „Юності-1” і 3:5 – від чернігівської „Десни”. Однак потім ситуація вирівнялася. Снов’яни розгромили представників Ріпок з рахунком 8:1, надалі – переконливо обіграли команду Чернігівського району – 5:1. Останньою була зустріч із славутицькими футболістами. Основний час матчу засвідчив нічийний результат – 2:2. Але в пробитті післяматчевих пенальті фортуна усміхнулася хлопцям зі Сновська (2:0). Після завершення змагань кожен юний футболіст отримав нагоду взяти автограф у Андрія Ярмоленка. Відомий гравець європейського рівня терпляче розписувався на будь-яких предметах, які простягали йому шанувальники – навіть на бутсах! І охоче фотографувався з командами, продемонструвавши таким чином відсутність так званої зіркової хвороби. (Мабуть, Андрій Ярмоленко пам’ятає, як сам у десятирічному віці вважав напрочуд престижним хоча б побачити „вживу” когось із відомих футболістів). І хтозна, може поміж учасників цього чернігівського турніру росте нова зірка, здатна прославити наш край у майбутньому. (Батьки Андрія Ярмоленка колись жили- у Куликівському районі).
До речі, голкіпер снов’ян Денис Нікітенко визнаний кращим воротарем змагань, а Богдан Колодюк – кращим гравцем сновської команди – він забив 8 голів.
* * *
Минулого тижня Сновськ став місцем проведення міжрайонного футбольного турніру серед 6 команд ДЮСШ. Наші спортсмени (2001-2002 рр.н.) перемогли усіх своїх конкурентів:
корюківців – з рахунком 14:10, городнянців – 6:5, ріпкинців – 7:5, команду „Прилуки-1” – 8:7, „Прилуки-2” – 8:2. У підсумку вони вийшли на І місце. (Друге - у представників Корюківки, третє – Городні). Кращим гравцем змагань було визнано Артема Лихошерста, а кращим гравцем спортколективу снов’ян – Романа Петренка.
* * *
Дуже цікавим і престижним виявився турнір у Чернігові, проведений з 3 по 5 січня. (Вік учасників – 10-11 років). Річ у тім, що змагання відбулися під патронатом уродженця Чернігівщини, а нині – одного з провідних футболістів України, гравця „Динамо” (Київ) Андрія Ярмоленка (на фото).
Отже, спочатку турнір (в якому взяли участь 8 команд) змусив понервувати наших спортсменів. У перших двох іграх вони зазнали поразок – з рахунком 1:5 від чернігівської „Юності-1” і 3:5 – від чернігівської „Десни”. Однак потім ситуація вирівнялася. Снов’яни розгромили представників Ріпок з рахунком 8:1, надалі – переконливо обіграли команду Чернігівського району – 5:1. Останньою була зустріч із славутицькими футболістами. Основний час матчу засвідчив нічийний результат – 2:2. Але в пробитті післяматчевих пенальті фортуна усміхнулася хлопцям зі Сновська (2:0). Після завершення змагань кожен юний футболіст отримав нагоду взяти автограф у Андрія Ярмоленка. Відомий гравець європейського рівня терпляче розписувався на будь-яких предметах, які простягали йому шанувальники – навіть на бутсах! І охоче фотографувався з командами, продемонструвавши таким чином відсутність так званої зіркової хвороби. (Мабуть, Андрій Ярмоленко пам’ятає, як сам у десятирічному віці вважав напрочуд престижним хоча б побачити „вживу” когось із відомих футболістів). І хтозна, може поміж учасників цього чернігівського турніру росте нова зірка, здатна прославити наш край у майбутньому. (Батьки Андрія Ярмоленка колись жили- у Куликівському районі).
До речі, голкіпер снов’ян Денис Нікітенко визнаний кращим воротарем змагань, а Богдан Колодюк – кращим гравцем сновської команди – він забив 8 голів.
* * *
Минулого тижня Сновськ став місцем проведення міжрайонного футбольного турніру серед 6 команд ДЮСШ. Наші спортсмени (2001-2002 рр.н.) перемогли усіх своїх конкурентів:
корюківців – з рахунком 14:10, городнянців – 6:5, ріпкинців – 7:5, команду „Прилуки-1” – 8:7, „Прилуки-2” – 8:2. У підсумку вони вийшли на І місце. (Друге - у представників Корюківки, третє – Городні). Кращим гравцем змагань було визнано Артема Лихошерста, а кращим гравцем спортколективу снов’ян – Романа Петренка.
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