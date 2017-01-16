Продовжувати карантин після канікул Сновщина не збирається

З 16 січня сновські школярі після закінчення канікул вийдуть на навчання у школи. Про це повідомила головний освітянин району Тетяна Булденко.
- Судячи з тенденцій, - сказала Тетяна Андріївна, - досі загрози припинення занять у якомусь із навчальних закладів нема, бо захворюваність серед дітей скорочується.
Тож з найближчого понеділка дітвора сяде за парти. Канікули у неї пройшли добре й насичено. Були екскурсії, поїздки до „Голівуду”, відпочинок на природі й заняття у секціях та гуртках. Натомість, як відмітила Т.А. Булденко, у Сновську може пройти друга хвиля епідемії грипу. Її очікують вже наприкінці січня – середині лютого.
- Судячи з тенденцій, - сказала Тетяна Андріївна, - досі загрози припинення занять у якомусь із навчальних закладів нема, бо захворюваність серед дітей скорочується.
Тож з найближчого понеділка дітвора сяде за парти. Канікули у неї пройшли добре й насичено. Були екскурсії, поїздки до „Голівуду”, відпочинок на природі й заняття у секціях та гуртках. Натомість, як відмітила Т.А. Булденко, у Сновську може пройти друга хвиля епідемії грипу. Її очікують вже наприкінці січня – середині лютого.
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