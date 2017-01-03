«Родинне коло – свято навколо»

27 грудня з нагоди новорічних та різдвяних свят у залі засідань райдержадміністрації відбулась святкова зустріч керівництва району з батьками-вихователями, прийомними батьками та їх дітьми-вихованцями з прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу.
Присутніх привітали голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, голова об’єднаної територіальної громади Олександр Медведьов, начальник служби у справах дітей Світлана Лихошерст та заступник директора районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Тетяна Матейкович.
Продовженням зустрічі стала концертна програма, підготовлена вихованцями вокального гуртка районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник - Леся Петренко). Свої творчі здібності та справжню єдність продемонструвала родина Куценків з дитячого будинку сімейного типу. У їх виконанні прозвучала чудова різдвяна пісня та проза, присвячена Різдву Христовому. Для дітей були проведені цікаві конкурси.
На завершення зустрічі керівники району вручили дітям солодкі подарунки.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
Присутніх привітали голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, голова об’єднаної територіальної громади Олександр Медведьов, начальник служби у справах дітей Світлана Лихошерст та заступник директора районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Тетяна Матейкович.
Продовженням зустрічі стала концертна програма, підготовлена вихованцями вокального гуртка районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник - Леся Петренко). Свої творчі здібності та справжню єдність продемонструвала родина Куценків з дитячого будинку сімейного типу. У їх виконанні прозвучала чудова різдвяна пісня та проза, присвячена Різдву Христовому. Для дітей були проведені цікаві конкурси.
На завершення зустрічі керівники району вручили дітям солодкі подарунки.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
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