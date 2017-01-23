Захворюваність знижується

Але до кінця зими ще понад місяць, тож прогнозувати подальшу ситуацію складно
У другій половині грудня минулого року (за якихось пару тижнів) 364 мешканці Сновського району занедужали на гострі респіраторно-вірусні інфекції.
А здоров’я ще 87 підкосив грип. Який стан справ у цій сфері зараз - читачам „Променя” розповіла заступник головного лікаря районного центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Шарпан.
Статистичні дані початку січня є доволі обнадійливими, якщо вдатися до порівняння з попередніми тижнями. Адже з 1 по 13 число у нашому краї рівень захворюваності явно пішов на спад – недужих на ГРВІ та грип було вже 156 (із них дітей до 18 років – 54). Більшість з тих, хто захворів, мешкає у сільській місцевості, а меншість (близько 44% - у місті). З усієї кількості людей, яким знадобилася медична допомога, у 14 було клінічно діагностовано грип. З огляду на показання довелося госпіталізувати 15 осіб – переважно дітей. (Хворих на грип - 12).
Тут доречно зазначити, що цієї зими до нашого краю навідався так званий гонконгський штам вірусу грипу. (Він не такий небезпечний, як, скажімо, той, що називають поміж людей каліфорніійським – Н1N1). Його пандемія, тобто поширення практично на увесь світ, востаннє відбулася в 1968 році. Наші земляки старшого віку зазвичай мають імунітет до такого штаму. Загалом же можна сказати, що ситуація в районі не є простою. Лікарі дуже часто виїжджали на виклики, особлива увага при цьому приділялася дітям. До речі, один лікар і деякі працівники медустанов середньої та молодшої ланки теж захворіли на ГРВІ.
Стосовно порад, як запобігти захворюванню на грип та ГРВІ, то вони загальновідомі: профілактичні щеплення, дотримання санітарно-гігієнічних правил у повсякденному житті, зміцнення імунітету людського організму. Дотримуючись таких вимог, можна вберегти своє здоров’я від негативного впливу вірусів.
Олег МІРОШНИЧЕНКО, фото автора
У другій половині грудня минулого року (за якихось пару тижнів) 364 мешканці Сновського району занедужали на гострі респіраторно-вірусні інфекції.
А здоров’я ще 87 підкосив грип. Який стан справ у цій сфері зараз - читачам „Променя” розповіла заступник головного лікаря районного центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Шарпан.
Статистичні дані початку січня є доволі обнадійливими, якщо вдатися до порівняння з попередніми тижнями. Адже з 1 по 13 число у нашому краї рівень захворюваності явно пішов на спад – недужих на ГРВІ та грип було вже 156 (із них дітей до 18 років – 54). Більшість з тих, хто захворів, мешкає у сільській місцевості, а меншість (близько 44% - у місті). З усієї кількості людей, яким знадобилася медична допомога, у 14 було клінічно діагностовано грип. З огляду на показання довелося госпіталізувати 15 осіб – переважно дітей. (Хворих на грип - 12).
Тут доречно зазначити, що цієї зими до нашого краю навідався так званий гонконгський штам вірусу грипу. (Він не такий небезпечний, як, скажімо, той, що називають поміж людей каліфорніійським – Н1N1). Його пандемія, тобто поширення практично на увесь світ, востаннє відбулася в 1968 році. Наші земляки старшого віку зазвичай мають імунітет до такого штаму. Загалом же можна сказати, що ситуація в районі не є простою. Лікарі дуже часто виїжджали на виклики, особлива увага при цьому приділялася дітям. До речі, один лікар і деякі працівники медустанов середньої та молодшої ланки теж захворіли на ГРВІ.
Стосовно порад, як запобігти захворюванню на грип та ГРВІ, то вони загальновідомі: профілактичні щеплення, дотримання санітарно-гігієнічних правил у повсякденному житті, зміцнення імунітету людського організму. Дотримуючись таких вимог, можна вберегти своє здоров’я від негативного впливу вірусів.
Олег МІРОШНИЧЕНКО, фото автора
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