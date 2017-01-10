вторник, 10 января 2017 г.

„Новорічні приключки та Карабасові штучки” –

таку назву мав мюзикл, автором сценарію якого стала фахівець РБК Наталія Бобровник.






Маленькі і дорослі артисти вражали глядачів своїм завзяттям та щирістю. А найціннішою у цій казковій постановці були ідея перемоги добра над злом й уміння широко відчиняти двері душі дружбі і любові до ближнього.
Зрештою, робити висновки кожен з глядачів мав змогу самотужки.
Фото Олени
КОМПАНЕЦЬ
Автор: на

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