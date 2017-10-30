Горіла сушарка, горіла кукурудза

23 жовтня о 1 год. 09 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу сушарки в с.Камка (директор ПСП «Яна Плюс» Олександр Дмитрович Веселий).
Горіли сушарка GSI 2326 - металева з металевим каркасом (довжина – 10,69 м, ширина – 2,64 м, висота – 7,9 м), твердопаливна, місткістю 40 т та сушарка PRECO-6XL-10 - металева з металевим каркасом (довжина – 4,4 м, ширина – 3,32 м, висота – 17,8 м), твердопаливна, місткістю 60 т. Пожежа виникла в патрубку між сушильною камерою та теплогенератором.
Причина та збитки встановлюються. Вогнем знищено 40 т кукурудзи, дві розподільчі коробки, електричні проводи. Пошкоджено: 5 т кукурудзи, лопасті двох вентиляторів, електричні дроти. На гасіння залучалися 2 караули 8 ДПРЧ (м.Сновськ), МПК с.Петрівка, пожежна команда Староруднянського лісництва, 1 відділення 9 ДПРЧ (м.Корюківка), 1 відділення 4 ДПРЧ (м.Городня). Гасіння ускладнювалось віддаленістю джерел протипожежного водопостачання (їздили заправлятись в Петрівку) та конструктивними елементами сушарок. Керівництвом ПСП «Яна-Плюс» та ПСП «Прогрес» з часом був організований підвіз води для пожежогасіння пристосованою технікою. Пожежу ліквідовано після 12 години 23 жовтня.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Горіли сушарка GSI 2326 - металева з металевим каркасом (довжина – 10,69 м, ширина – 2,64 м, висота – 7,9 м), твердопаливна, місткістю 40 т та сушарка PRECO-6XL-10 - металева з металевим каркасом (довжина – 4,4 м, ширина – 3,32 м, висота – 17,8 м), твердопаливна, місткістю 60 т. Пожежа виникла в патрубку між сушильною камерою та теплогенератором.
Причина та збитки встановлюються. Вогнем знищено 40 т кукурудзи, дві розподільчі коробки, електричні проводи. Пошкоджено: 5 т кукурудзи, лопасті двох вентиляторів, електричні дроти. На гасіння залучалися 2 караули 8 ДПРЧ (м.Сновськ), МПК с.Петрівка, пожежна команда Староруднянського лісництва, 1 відділення 9 ДПРЧ (м.Корюківка), 1 відділення 4 ДПРЧ (м.Городня). Гасіння ускладнювалось віддаленістю джерел протипожежного водопостачання (їздили заправлятись в Петрівку) та конструктивними елементами сушарок. Керівництвом ПСП «Яна-Плюс» та ПСП «Прогрес» з часом був організований підвіз води для пожежогасіння пристосованою технікою. Пожежу ліквідовано після 12 години 23 жовтня.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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