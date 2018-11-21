Право на отримання лікарняних у розмірі 100% зарплати розширено на репресованих осіб і постраждалих учасників Революції Гідності

Допомога по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними листками), що надається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України у разі хвороби або травми усім працевлаштованим, фінансується у розмірі 100% середньої заробітної плати особам, що мають страховий стаж понад 8 років або за наявності пільг незалежно від тривалості страхового стажу.
Відповідно до Законів України від 22.05.2018 № 2443-VIII і від 18.09.2018 № 2542-VIII, зазначена пільга поширена на постраждалих учасників Революції Гідності та реабілітованих жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років.
Так, за страховими випадками, що настали з 11.10.2018, допомога по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування України призначається у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від тривалості страхового стажу особам, які мають статус реабілітованого відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.
Для призначення допомоги особа, яка має статус реабілітованого, подає копію відповідних посвідчень чи інші документи, що підтверджують право на цю пільгу.
Також, відповідно до прийнятих змін, право на оплату листків непрацездатності у розмірі 100% середнього доходу за страховими випадками, які настали з 25.07.2018, мають особи, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у Революції Гідності.
Крім того, компенсація втраченого заробітку за період хвороби або травми фінансується Фондом у розмірі 100% середнього доходу для:
– застрахованих осіб, віднесених до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
– одного з батьків або особи, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;
– ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
– осіб, віднесених до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;
– донорів, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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