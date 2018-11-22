22 листопада – День передплатника у Сновську

У час стрімкого розвитку нових технологій та спілкування в Інтернеті іноді хочеться взяти в руки улюблену газету і, перегортуючи сторінки, дізнатися новини, прочитати про рідних і друзів.
Укрпошта до того ж започаткувала акцію «Я люблю передплату»: розіграш призів серед тих, хто передплатить друковані видання. Для того, щоб виграти подарунок, варто заповнити додатково анкету. Про все це вам розкажуть 22 листопада, у четвер, у відділенні зв’язку за адресою: вул.Миру, 51, м.Сновськ. Тож запрошуємо вас з 9-00 на День передплатника!
Сподіваємося, окрім інших видань, ви обов’язково передплатите районну газету «Промінь», яка вже 101 рік видається саме для вас, любі наші читачі. Завітайте на пошту в цей день, на вас чекають приємні сюрпризи і подарунки!
Укрпошта до того ж започаткувала акцію «Я люблю передплату»: розіграш призів серед тих, хто передплатить друковані видання. Для того, щоб виграти подарунок, варто заповнити додатково анкету. Про все це вам розкажуть 22 листопада, у четвер, у відділенні зв’язку за адресою: вул.Миру, 51, м.Сновськ. Тож запрошуємо вас з 9-00 на День передплатника!
Сподіваємося, окрім інших видань, ви обов’язково передплатите районну газету «Промінь», яка вже 101 рік видається саме для вас, любі наші читачі. Завітайте на пошту в цей день, на вас чекають приємні сюрпризи і подарунки!
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