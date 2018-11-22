пятница, 16 ноября 2018 г.

22 листопада – День передплатника у Сновську

 У час стрімкого розвитку нових технологій та спілкування в Інтернеті іноді хочеться взяти в руки улюблену газету і, перегортуючи сторінки, дізнатися  новини, прочитати про рідних і друзів.


 Укрпошта до того ж започаткувала акцію «Я люблю передплату»: розіграш призів серед  тих, хто передплатить друковані видання. Для того, щоб виграти подарунок, варто заповнити додатково анкету. Про все це вам розкажуть 22 листопада, у четвер,  у відділенні зв’язку за адресою:  вул.Миру, 51, м.Сновськ. Тож запрошуємо вас з 9-00 на День передплатника!
Сподіваємося, окрім інших видань,  ви обов’язково передплатите районну газету  «Промінь», яка вже 101 рік видається саме для вас, любі наші читачі. Завітайте на пошту в цей день, на вас чекають приємні сюрпризи і подарунки!
Автор: на

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