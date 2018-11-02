Масштабні збитки від пожеж на Сновщині

У четвер, 25 жовтня, міський голова Олександр Медведьов та його заступник Сергій Силенок побували під Заріччям, де пожежники гасили торф’яники. Супроводжував їх начальник місцевої пожежно-рятувальної частини Роман Силенко.
На осередку займання торфу в цей день працювала команда у складі 19 рятувальників з Сумщини та північних районів Чернігівщини. Вода до місця гасіння подавалася з річки Снов за допомогою пожежно-насосних станцій рукавами, які протягнули на відстань майже 1,5 км. Щосекунди з цих рукавів під тиском вилітає по 10 літрів води. За годину роботи такої ПНС спалюється приблизно 90 літрів дизпалива. А станції працюють цілий день. Проте тонни води ніяк не могли загасити торф’яники, які продовжували диміти, забруднюючи повітря. Можете собі уявити масштаби збитків, нанесені цією пожежею! При цьому вже третій тиждень працює понад 30 одиниць техніки і 100 осіб особового складу рятувальників поблизу Займища та Заріччя. Проживання, харчування і забезпечення їх предметами першої необхідності взяли на себе місцева влада, область та небайдужі мешканці громади (серед них – О.Гурарій, працівники Сновського будинку культури). Ходовим товаром останнім часом у Сновську стали гумові рукавиці, яких потребували пожежні. Власники магазинів з розумінням поставилися до цього і робили знижки тим, хто купував їх для рятувальників. Також було придбано «Тосол» для пожежних авто.
У неділю, 28 жовтня, відбулася ротація пожежних з Чернігова. Торф’яники ще диміли.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Гарячий обід, приготований Сновським ВПУЛГ, привіз пожежним на власному авто під Заріччя депутат Сергій Виблов.
На осередку займання торфу в цей день працювала команда у складі 19 рятувальників з Сумщини та північних районів Чернігівщини. Вода до місця гасіння подавалася з річки Снов за допомогою пожежно-насосних станцій рукавами, які протягнули на відстань майже 1,5 км. Щосекунди з цих рукавів під тиском вилітає по 10 літрів води. За годину роботи такої ПНС спалюється приблизно 90 літрів дизпалива. А станції працюють цілий день. Проте тонни води ніяк не могли загасити торф’яники, які продовжували диміти, забруднюючи повітря. Можете собі уявити масштаби збитків, нанесені цією пожежею! При цьому вже третій тиждень працює понад 30 одиниць техніки і 100 осіб особового складу рятувальників поблизу Займища та Заріччя. Проживання, харчування і забезпечення їх предметами першої необхідності взяли на себе місцева влада, область та небайдужі мешканці громади (серед них – О.Гурарій, працівники Сновського будинку культури). Ходовим товаром останнім часом у Сновську стали гумові рукавиці, яких потребували пожежні. Власники магазинів з розумінням поставилися до цього і робили знижки тим, хто купував їх для рятувальників. Також було придбано «Тосол» для пожежних авто.
У неділю, 28 жовтня, відбулася ротація пожежних з Чернігова. Торф’яники ще диміли.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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