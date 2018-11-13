Для 76% дітей застрахованих батьків Фондом профінансовано реабілітацію за профілем цукрового діабету

Упродовж трьох кварталів 2018 року за рахунок коштів Фонду соціального страхування України послуги з реабілітаційного лікування отримали 1004 дітей у супроводі 978 дорослих. З них 760 дітей, або 76% пройшли відновне лікування за профілем цукрового діабету.
Фонд соціального страхування України забезпечує 100-відсоткове покриття потреби в забезпеченні лікуванням на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів членів сімей (дітей) застрахованих осіб.
За 9 місяців поточного року у розрізі профілів медичної реабілітації за кошти ФССУ було проліковано:
– підгострий період опіків – 31 дитина;
– підгострий період після операцій на серці – 1 дитина;
– підгострий період захворювань легень – 205 дітей;
– підгострий період після операцій на легенях, у тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру – 4 дітей;
– цукровий діабет – 760 дітей;
– реабілітація після оперативних втручань на органах зору – 3 дітей.
Право на реабілітаційне лікування в санаторно-курортних закладах за рахунок коштів ФССУ має кожна застрахована особа, а також члени її сім’ї (діти) за наявності медичних показань. З початку року відновне лікування Фондом профінансовано для понад 28 000 працюючих.
Нагадаємо, з 01 січня 2018 року відповідно до рішення правління Фонду соціального страхування України було впроваджено адресний механізм надання соціальних послуг. Зокрема, для працюючих українців спростилось отримання медичної реабілітації, пацієнтам надано право самостійного вибору санаторно-курортного закладу для проходження лікування за кошти Фонду, путівки замінили тристоронні договори та акти виконаних робіт тощо.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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