СЛУЖБА "102"

6 листопада надійшло повідомлення про те, що в с. Петрівка виявили викрадення електроінструменту з будинку, в який потрапили через витягнуту віконну раму.
12 листопада надійшло повідомлення з с. Кучинівка про те, що виявлено крадіжку плити з груби. Грабіжники пошкодили при цьому вхідні двері в будинку та двері в кухні.
Цього ж дня було викрадено непристебнутий велосипед «Либідь» синього кольору поблизу кафе «Едельвейс» у м. Сновськ.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського відділення поліції
12 листопада надійшло повідомлення з с. Кучинівка про те, що виявлено крадіжку плити з груби. Грабіжники пошкодили при цьому вхідні двері в будинку та двері в кухні.
Цього ж дня було викрадено непристебнутий велосипед «Либідь» синього кольору поблизу кафе «Едельвейс» у м. Сновськ.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського відділення поліції
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