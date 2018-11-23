пятница, 23 ноября 2018 г.

СЛУЖБА "102"

6 листопада надійшло повідомлення про те, що в с. Петрівка виявили викрадення електроінструменту з будинку, в який потрапили через витягнуту віконну раму.

12 листопада надійшло повідомлення з с. Кучинівка про те, що виявлено крадіжку плити з груби. Грабіжники пошкодили при цьому вхідні двері в будинку та двері в кухні.
Цього ж дня було викрадено непристебнутий велосипед «Либідь» синього кольору поблизу кафе «Едельвейс» у м. Сновськ.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського відділення поліції

Автор: на

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