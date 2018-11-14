Безпека праці в зимовий період

Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства – такими є вимоги статті 14 Закону України «Про охорону праці».
Основними причинами настання нещасних випадків узимку є організаційні, в яких переважає людський фактор. А саме: порушення трудової та виробничої дисципліни, порушення вимог інструкцій з охорони праці, порушення режиму праці та відпочинку, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, особиста необережність. У зимовий період збільшується кількість випадків падіння працівників під час пересування пішки та настання дорожньо-транспортних пригод.
У настанні ДТП причиною є недоліки в організації безпечної роботи автотранспорту на підприємстві, його несвоєчасного і неякісного технічного обслуговування та ремонту, порушення водіями правил дорожнього руху.
Щоб зменшити вірогідність падіння працівника під час пересування пішки в ожеледицю, необхідно дотримуватись таких основних правил поводження:
• пересувайтеся тільки по передбачених для цього пішохідних доріжках;
• вдягайте зручне взуття на низькому каблуці та неслизькій підошві;
• дивіться під ноги та обходьте небезпечні місця;
• ходіть не поспішаючи;
• будьте вкрай уважними під час переходу проїжджої частини дороги та пересування по східцях;
• старайтеся обходити всі місця з похилою поверхнею;
• наступайте на всю підошву взуття, ноги розслабте в колінах;
• під час переходу по вкритій кригою поверхні не підіймайте високо ступні ніг,а робіть рухи подібно до ковзання;
• не переносіть, по можливості, в руках тяжкі речі та не тримайте рукив кишенях;
• не ходіть біля самого краю проїжджої частини дороги;
• тримайтеся подалі від будинків – ближче до середини тротуару з метою попередження травмування від падіння з даху снігу, бурульок тощо.
Водію, який знаходиться за кермом транспортного засобу в ожеледицю, необхідно бути обачним, їхати з найменшою швидкістю та пам’ятати, що в ожеледицю значно збільшується гальмовий шлях автотранспорту.
Коли людина все-таки відчуває, що послизнулася і падає, то перше, що їй треба зробити, – це спробувати присісти. Так зменшиться висота падіння. Також слід при цьому притиснути підборіддя до грудей, а руками обхопити живіт. Із врахуванням присідання це сприятиме певному згрупуванню тіла, що й дозволить уникнути серйозного ушкодження під час падіння. У жодному разі при цьому не треба намагатися зберегти цілими у валізах та сумках речі, що можуть розбитися. Найцінніше – це здоров’я людини.
Якщо хтось втратив рівновагу, починає падати – ніколи не треба приземлятись на прямі руки. Бажано згрупувати тіло та розвернутися так, щоб удар від падіння прийшовся на бокову поверхню тіла. Тільки так можна убезпечити хребет, таз та кінцівки від перенавантажень.
У випадках падінь зі слизьких східців надзвичайно важливо захистити обличчя й голову (їх необхідно прикрити долонями). Падаючи, не намагайтеся зменшити швидкість падіння, розкидаючи руки і ноги. Це може тільки зашкодити та збільшити кількість переломів кінцівок.
У холодну пору року, перебуваючи на відкритому повітрі, можливе переохолодження організму людини та обмороження частин тіла.
Щоб уникнути обморожень, необхідно одягатися таким чином, щоб шари одягу не прилягали один до одного щільно і залишали між собою прошарки повітря, які відмінно утримують тепло. Верхній одяг повинен бути таким, що не промокає і не продувається, а взуття – нетісним і сухим. Рекомендується використання теплих устілок і вовняних шкарпеток на голу ногу, оскільки вони вбирають зайву вологу та залишають ноги сухими.
На мороз краще виходити ситими, перед виходом бажано поїсти що-небудь калорійне. Білкова їжа забезпечить організм енергією, яка при низьких температурах повітря йде на підтримку нормальної температури тіла. Рекомендується також приймання вітамінів, які допоможуть зміцнити імунну систему. Не допускати перевтоми, оскільки в цьому стані у людини всі обмінні процеси вповільнені, кровопостачання тканин обмежене і, відповідно, менше виробляється тепла. Треба пам’ятати, що під дією алкоголю людина втрачає чутливість до холоду, що може призвести до відмороження кінцівок.
Перша допомога при обмороженні полягає в тому, що потерпілого потрібно перенести в тепле приміщення, зняти з нього одяг, взуття та укрити його ковдрою і зігрівати грілками, напоїти гарячим чаєм та терміново звернутися до лікаря.
Ні в якому разі при обмороженні не можна розтирати снігом потерпілого: судини в такій шкірі дуже крихкі і можуть легко пошкодитися. Не рекомендовано також тримати відморожені кінцівки в гарячій воді, біля відкритого вогню, батареї, обігрівача: чутливість таких уражених тканин знижена і можливий випадок додаткового ураження шкіри. Як і опіки, обморожені ділянки тіла не можна змазувати спиртовими розчинами, маслами та жирами.
Працівникам, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям працівників у випадках, передбачених законодавством, надаються спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку, які включаються в робочий час. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний обладнувати приміщення для обігрівання і відпочинку працівників (вимоги статті 168 Кодексу законів про працю України).
Пам’ятайте, що важливим заходом запобігання травматизму взимку є проведення на підприємствах позачергових інструктажів для працівників щодо безпечного поводження під час пересування в складних погодних умовах, а водіям транспортних засобів – інструктажів із безпеки дорожнього руху.
Шановні роботодавці, пам’ятайте, всі травми на виробництві – наслідок порушення вимог нормативно-правових актів, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки, а також особистої безпеки.
Сергій Лисогор, страховий експерт Городнянського
відділення управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України в Чернігівській області
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