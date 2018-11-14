КОРЮКІВСЬКЕ ОБ׳ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму
З 1 грудня 2018 року буде проведено перерахунок пенсій відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" в зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність із 1435 грн. до 1497 грн.
Будуть перераховані мінімальні розміри пенсій, призначені відповідно до статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, у жінок – 20 років страхового стажу (якщо пенсія призначена до 01.10.2011 р.) та мінімальний розмір пенсії за наявності у чоловіків 35, у жінок – 30 років страхового стажу (якщо пенсія призначена після 01.10.2011 р.) встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Перерахується доплата за понаднормативний стаж (за кожний повний рік понад 25 (35) років – для чоловіків та понад 20 (30) років – для жінок розмір пенсії буде збільшений на 1% від розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, але не більше 1% від прожиткового мінімуму).
Мінімальні пенсії у зв’язку з втратою годувальника особам, які отримують пенсії за "військовим" Законом з 01.12.2018 не можуть бути меншим за 2994грн. (1497грн.х2) на одного утриманця.
Перерахуються пенсії у зв’язку із втратою годувальника відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". З 01.12.2018 мінімальний розмір пенсії на одного утриманця не може бути менший за 1497грн.; на двох утриманців – 1796,40грн. (1497грн. х 120%); на трьох і більше утриманців – 2245,50 грн. (1497грн. х 150%).
Перерахуються мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС та щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій.
Крім цього, з 1 грудня 2018 року будуть перераховані розміри надбавок та підвищень до пенсій, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму, а саме:
пенсії за особливі заслуги перед Україною; підвищення ветеранам війни; підвищення жертвам нацистських переслідувань; надбавка донорам; надбавка на утриманців відповідно до "військового" Закону; державна соціальна допомоги на догляд інвалідам війни.
Не буде проводиться перерахунок з 01.12.2018 р.:
– підвищень дітям війни (розмір підвищення складає 66,43 грн.);
– додаткової пенсії чорнобильцям 1-ї, 2-ї, 3-ї та 4-ї категорій та компенсації за втрату годувальника вдовам чорнобильців.
Електронні пенсійні посвідчення
Усі пенсіонери, які одержують пенсійні виплати через Державний Ощадний банк України, мають можливість безкоштовно отримати електронне пенсійне посвідчення.
Електронне пенсійне посвідчення відрізняється від звичайного тим, що:
- поєднує функції посвідчення та платіжної банківської картки;
- містить електронний цифровий підпис (ЕЦП), який дає змогу отримувати електронні документи на веб-порталах органів влади. Відтепер навіть з дому можна переглядати на веб-порталі послуг Пенсійного фонду інформацію з електронної пенсійної справи про розмір пенсії та її складові, дані про страховий стаж, заробіток, сплачені внески тощо. Електронне пенсійне посвідчення надає можливість написати звернення або подати заяву на перерахунок пенсії через Інтернат без відвідування Пенсійного фонду України;
- надає можливість контролювати гроші та керувати ними з дому в будь-який час;
- дає змогу здійснювати банківські операції та безготівкові платежі чи поповнювати готівковими коштами картковий рахунок; оперативно, без черг розраховуватися за комунальні послуги і найголовніше — отримувати пенсію вчасно.
Для того щоб подати заяву на оформлення електронного пенсійного посвідчення (ЕПП), потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживання та написати заяву на виготовлення ЕПП. Необхідні документи : оригінал паспорта, довідка про надання ідентифікаційного номера, фотографія 30х25 мм., для внутрішньо переміщених осіб - довідка переселенця / пенсійне посвідчення.
Громадяни, які не мають рахунку в Ощадбанку, можуть відкрити такий рахунок або перед зверненням в управління Пенсійного фонду, або ж тоді, коли забиратимуть виготовлене ЕПП.
Для відкриття рахунку будуть потрібні паспорт, ідентифікаційний код і пенсійне посвідчення.
Якщо пенсіонер уже має відкритий картковий рахунок у цій банківській установі, на який здійснюється зарахування пенсії, то новий рахунок відкривати не треба.
Залежність соціальних гарантій громадян від розміру заробітної плати та тривалості страхового стажу
Чимало роботодавців ігнорують вимоги законодавства і, бажаючи уникнути зайвих, на їхню думку, витрат, виплачують працівникам зарплату в “конвертах”. Погодившись на одержання неофіційної зарплати громадяни свідомо обкрадають самі себе. Бо лише офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним.
Відповідно до діючого пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого фактично сплачений єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду. Розмір мінімального страхового внеску, який гарантує зарахування місяця страхового стажу становить 819,06 грн. (3723грн. Х 22% :100).
Щомісяця до управління надходить перелік страхувальників, які виплачують заробітну плату застрахованим особам менше мінімального розміру, встановленого законодавством. За результатами опрацювання та аналізу вказаних даних, виявляються страхувальники, які фактично недоплачують заробітну плату та єдиний соціальний внесок. Про таких роботодавців управління надає інформаційні відомості територіальним органам державної служби з питань праці та органам виконавчої влади з метою уникнення порушень законодавства про працю.
На сьогоднішній день, зареєструвавшись на веб-порталі Пенсійного фонду України, кожна застрахована особа має можливість контролювати свою зарплату та майбутню пенсію, перевіряти факт сплати внесків та суму, з якої вони перераховуються.
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