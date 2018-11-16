І практика, і робота, і мрії – все є!

Третьокурсник Куликівського аграрного ліцею Вадим Нагайченко наразі проходить практику на базі ПВКП «Імпульс». Зі своїм надійним другом – трактором МТЗ-82 вносить добрива під урожай наступного року, сподіваючись і на сприятливі погодні умови, і на стабільність в економіці, і на те, що ніякий інший форс-мажор не завадить досягти очікуваного результату.
Вадиму отака перша серйозна робота прийшлася до душі. І колектив, в який влився відразу, став своїм, рідним. Більше того, юнаку вже запропоновано залишитися в «Імпульсі» на постійній основі, повноправним членом трудової команди, головними лідерами якої є добре знані й шановані Григорій Синельник й Сергій Скоробогатько. Ну як від подібної пропозиції відмовлятися? Звісно, що у відповідь вимовиться «так»! І це правильний вибір, вдалий орієнтир і курс на розвиток й успіх... А поки що практика, незабутні роки навчання, усе незвідане й цікаве, що зветься романтичним словом «студенство». Тож хай воно буде наповненим відкриттями і знахідками, освячене Божою ласкою і здійсненими мріями - не лише у Вадима - у сотень хлопців і дівчат Сновщини, котрі в цей час опановують науки в різних вузах, коледжах, ліцеях, училищах нашої країни. І не лише. Хай живе воно й у споминах тих, для кого заліки й екзамени залишилися приємною ностальгією. Зі святом, друзі!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Вадиму отака перша серйозна робота прийшлася до душі. І колектив, в який влився відразу, став своїм, рідним. Більше того, юнаку вже запропоновано залишитися в «Імпульсі» на постійній основі, повноправним членом трудової команди, головними лідерами якої є добре знані й шановані Григорій Синельник й Сергій Скоробогатько. Ну як від подібної пропозиції відмовлятися? Звісно, що у відповідь вимовиться «так»! І це правильний вибір, вдалий орієнтир і курс на розвиток й успіх... А поки що практика, незабутні роки навчання, усе незвідане й цікаве, що зветься романтичним словом «студенство». Тож хай воно буде наповненим відкриттями і знахідками, освячене Божою ласкою і здійсненими мріями - не лише у Вадима - у сотень хлопців і дівчат Сновщини, котрі в цей час опановують науки в різних вузах, коледжах, ліцеях, училищах нашої країни. І не лише. Хай живе воно й у споминах тих, для кого заліки й екзамени залишилися приємною ностальгією. Зі святом, друзі!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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