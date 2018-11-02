пятница, 2 ноября 2018 г.

З пирогами і душею

Багато наших сновчан наразі включилися у збір продуктів харчування для вогнеборців. Люди готові віддати їм все найкраще, аби тільки  скоріше впоралися із поставленим завданням і загасили пожежу торф’яників поблизу Займища і Заріччя.
На висоті у даній ситуації і в.о. старост сіл, і прості жителі з різних місць Сновщини.
Як, наприклад, постійні улюбленці публікацій в «Промені» і загалом всього нашого життя Анастасія  Крот  із маленьким синочком Святославчиком.



Ця «солодка парочка» днями здійснила не лише пізнавальну екскурсію до місця дислокації купи пожежних машин і людей, а віднесла усім хлопцям цілі оберемки  духмяних пирогів.  Настині золоті руки вміють їх випікати і подавати.
Що відчували при цьому сильні і вправні, стомлені роботою чоловіки із ДСНС?
А захоплення! А вдячність!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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