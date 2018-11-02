З пирогами і душею

Багато наших сновчан наразі включилися у збір продуктів харчування для вогнеборців. Люди готові віддати їм все найкраще, аби тільки скоріше впоралися із поставленим завданням і загасили пожежу торф’яників поблизу Займища і Заріччя.
На висоті у даній ситуації і в.о. старост сіл, і прості жителі з різних місць Сновщини.
Як, наприклад, постійні улюбленці публікацій в «Промені» і загалом всього нашого життя Анастасія Крот із маленьким синочком Святославчиком.
Ця «солодка парочка» днями здійснила не лише пізнавальну екскурсію до місця дислокації купи пожежних машин і людей, а віднесла усім хлопцям цілі оберемки духмяних пирогів. Настині золоті руки вміють їх випікати і подавати.
Що відчували при цьому сильні і вправні, стомлені роботою чоловіки із ДСНС?
А захоплення! А вдячність!
Олена КОМПАНЕЦЬ
На висоті у даній ситуації і в.о. старост сіл, і прості жителі з різних місць Сновщини.
Як, наприклад, постійні улюбленці публікацій в «Промені» і загалом всього нашого життя Анастасія Крот із маленьким синочком Святославчиком.
Ця «солодка парочка» днями здійснила не лише пізнавальну екскурсію до місця дислокації купи пожежних машин і людей, а віднесла усім хлопцям цілі оберемки духмяних пирогів. Настині золоті руки вміють їх випікати і подавати.
Що відчували при цьому сильні і вправні, стомлені роботою чоловіки із ДСНС?
А захоплення! А вдячність!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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