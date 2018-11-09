Із поглядом у майбутнє

Їхати на ПВКП «Імпульс», представляють яке Григорій Синельник й Сергій Скоробогатько, ми планували заздалегідь, знаючи: розповісти буде про що!
Справа наліво: директор ПВКП «Імпульс» Григорій Синельник, заступник заввиробництвом Сергій Скоробогатько, агрономи Василь Клименко та Павло Виловатий.
І не помилилися, оскільки вкотре побачили масштабне виробництво, порядок і дисципліну. Все це кидалося в очі відразу після заїзду на підвідомчу територію зі своїм специфічним устроєм і динамікою. І першою, що побачили, була добряча, величезна гора жовтогарячої кукурудзи. До неї якраз наближався такого ж кольору навантажувач, за кермом якого знаходився досвідчений Олександр Ткаченко. Працював віртуозно, насипаючи вирощене збіжжя на кузови автівок. А ті вже доставляли його у необхідне місце для подальшого зберігання й продажу. Бо ж загалом вся робота групи компаній «Імпульс» полягає в кількаетапному підході до покладеної ноші: виростили-зібрали-висушили, зберегли, продали...
Про конкретні цифри, показники з математично точним аналізом ні заступник заввиробництвом Сергій Скоробогатько, ні агрономи Василь Клименко та Павло Виловатий не стали повідомляти. І не лише через таке поняття як комерційна таємниця, але передусім через те, що не звикли хизуватися досягнутим, трубить в усі труби про свої успіхи і великі перспективи... Хоча зазначили, що найперше, за що будуть незабаром братися, так це за подальшу реконструкцію самого елеватора з метою збільшення потужностей з підбором нових кадрів, задіюванням найновіших технологій. Як це буде, що це буде - покаже час. Але сьогодні сновський елеватор й без того залишається єдиним в Україні на дровах, прикладом найефективніших енергозберігаючих технологій (топка в ньому бразильська, а сама конструкція - американська).
Покрокові дії підприємства встигли оцінити десятки партнерів по бізнесу, які довірились «Імпульсу», віддавши продукцію, тобто довірили свої гроші. На запитання, що таке покрокові дії підприємства, агроном Василь Клименко відповів так доступно, що не зрозуміти не можна було: «Збирався урожай пшениці - сушили пшеницю, урожай соняшника - сушили соняшник, добирається кукурудза – сушать кукурудзу». Затим, за словами Василя Олександровича, все поміщається у рукави ємкістю 200 тонн кожен і зберігається потрібний час. Аж до моменту, коли збіжжя реалізується за місцем збуту в різні точки... До речі, люди на цьому підприємстві трудяться у кілька змін, отримуючи гідну зарплату з не менш гідним соцпакетом. Вони і відпочивають разом, і просто є одним цілісним потужним механізмом, ймення якому колектив, команда. А коли так, то гарантія успіху забезпечена!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
І не помилилися, оскільки вкотре побачили масштабне виробництво, порядок і дисципліну. Все це кидалося в очі відразу після заїзду на підвідомчу територію зі своїм специфічним устроєм і динамікою. І першою, що побачили, була добряча, величезна гора жовтогарячої кукурудзи. До неї якраз наближався такого ж кольору навантажувач, за кермом якого знаходився досвідчений Олександр Ткаченко. Працював віртуозно, насипаючи вирощене збіжжя на кузови автівок. А ті вже доставляли його у необхідне місце для подальшого зберігання й продажу. Бо ж загалом вся робота групи компаній «Імпульс» полягає в кількаетапному підході до покладеної ноші: виростили-зібрали-висушили, зберегли, продали...
Про конкретні цифри, показники з математично точним аналізом ні заступник заввиробництвом Сергій Скоробогатько, ні агрономи Василь Клименко та Павло Виловатий не стали повідомляти. І не лише через таке поняття як комерційна таємниця, але передусім через те, що не звикли хизуватися досягнутим, трубить в усі труби про свої успіхи і великі перспективи... Хоча зазначили, що найперше, за що будуть незабаром братися, так це за подальшу реконструкцію самого елеватора з метою збільшення потужностей з підбором нових кадрів, задіюванням найновіших технологій. Як це буде, що це буде - покаже час. Але сьогодні сновський елеватор й без того залишається єдиним в Україні на дровах, прикладом найефективніших енергозберігаючих технологій (топка в ньому бразильська, а сама конструкція - американська).
Покрокові дії підприємства встигли оцінити десятки партнерів по бізнесу, які довірились «Імпульсу», віддавши продукцію, тобто довірили свої гроші. На запитання, що таке покрокові дії підприємства, агроном Василь Клименко відповів так доступно, що не зрозуміти не можна було: «Збирався урожай пшениці - сушили пшеницю, урожай соняшника - сушили соняшник, добирається кукурудза – сушать кукурудзу». Затим, за словами Василя Олександровича, все поміщається у рукави ємкістю 200 тонн кожен і зберігається потрібний час. Аж до моменту, коли збіжжя реалізується за місцем збуту в різні точки... До речі, люди на цьому підприємстві трудяться у кілька змін, отримуючи гідну зарплату з не менш гідним соцпакетом. Вони і відпочивають разом, і просто є одним цілісним потужним механізмом, ймення якому колектив, команда. А коли так, то гарантія успіху забезпечена!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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