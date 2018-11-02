Фондом соціального страхування профінансовано листки непрацездатності, видані внаслідок виробничої травми або профзахворювання, на суму понад 80 млн грн

Відповідно до оперативних даних трьох кварталів 2018 року за рахунок коштів Фонду соціального страхування України здійснено фінансування за листками непрацездатності, виданими внаслідок професійного захворювання або травми,пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, 7 290 застрахованим особам. Загальна сума видатків склала понад 80 млн грн.
Крім того, якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання потерпілий тимчасово втратив працездатність, ФССУ фінансує всі витрати на його лікування.
У разі визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності, призначаються також одноразова допомога, що складає до 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та щомісячні страхові виплати, які не мають перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму. Сума щомісячних виплат залежить від ступеня втрати працездатності та заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку.
Так, за оперативними даними 9 місяців 2018 року Фондом соціального страхування України забезпечено виплату понад 3 тис. одноразових допомог. Щомісячні страхові виплати для 208,3 тис. потерпілих на виробництві та членів їх сімей профінансовано на суму 5,6 млрд грн.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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