У Сновську стартувала щорічна міжнародна акція «16 днів проти насильства»

З 25 листопада до 10 грудня в усіх регіонах України проходить акція “16 днів проти насильства,” в межах якої суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі проводяться заходи з попередження і подолання насильства в сім’ї.
Міжнародна акція “16 днів проти насильства,” ініційована Центром Жіночого Глобального лідерства у 1991 році з метою привернення уваги громадськості до проблем насильства в сім’ї, а також активізації діяльності державних структур і громадських організацій з метою захисту прав жінок та формування ненасильницької ідеології в суспільстві.
Метою проведення акції «16 днів проти насильства» є привернення уваги громадськості до актуальної для українського суспільства проблеми подолання насильства в сім’ї, щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та активізація партнерського руху органів державної влади, державних закладів, громадських організацій до проблем насильства в сім’ї та захисту прав жінок.
В межах даної акції суб’єктами про здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насиллю, серед яких і система безоплатної правової допомоги в Україні буде, проведено ряд правопросвітнецьких заходів відповідної тематики, як то уроки права, вуличні інформування тематичні лекції та бесіди для різних категорій громадян та учнівської молоді.
Нагадуємо, що правова допомога надається Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з понеділка по п'ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.
Також за правовою допомогою звертайтесь до Менського місцевого центру з надання БВПД з 9-00 год. до 18-00 год. за адресою: м. Мена, вул. Героїв АТО, буд.9, тел.: (0244) 3-30-01. Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.
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