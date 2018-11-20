Витрати на допомогу на поховання за кошти Фонду зросли на 23,5%

Фактична сума витрат Фонду соціального страхування України на виплату допомоги на поховання за даними січня–вересня у порівнянні з тим же періодом минулого рокузбільшилась на 6,5 млн грн, або на 23,5%. Цей вид матеріального забезпечення упродовж 9 місяців 2018 року профінансовано по майже 8,4 тис. страхових випадках.
Допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) надається у розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму. З 01 березня 2017 року розмір допомоги на поховання складає 4 100 гривень.
Вона призначається сім'ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради та оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання.
Крім того, Фондом соціального страхування України фінансується допомога на поховання члена сім'ї застрахованої особи. Призначення відбувається на підставі наведених вище документів, а також довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім'ї на утриманні застрахованої особи.
Матеріальне забезпечення виплачується, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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