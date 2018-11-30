Про субсидії, архівну справу, передплату і воєнний стан

Йшлося у вівторок на розширеному засіданні колегії при райдержадміністрації. Проводив зібрання голова РДА Валерій Радібеда. Окрім розгляду питань порядку денного колегії, були озвучені ще й питання передплати та введення воєнного стану в Україні.
Директор ТОВ «Промінь-Медіа» Олена Компанець закликала присутніх на зібранні передплатити на 2019 рік місцеву районну газету «Промінь», незважаючи на проблеми з поштовою реформою і затримкою в доставці преси. «Ми робимо її для вас, про вас, в ній історія і життя громади», - наголосила директор. Вона запевнила, що газета постійно інформувала і інформуватиме надалі жителів Сновщини про головні події, які відбуватимуться в районі та державі.
Військовий комісар Ігор Батюк, який виступив на колегії, повідомив про введення воєнного стану на 30 днів у 10 областях України, в тому числі і на Чернігівщині, з 28 листопада у зв’язку з подіями поблизу Керчі. Він закликав не панікувати, чітко виконувати Указ Президента і відповідні інструкції, про що буде оголошено через офіційні сайти та пресу. У районі діятиме штаб територіальної оборони. Наголосив комісар і на кримінальній відповідальності всіх керівників установ і організацій за надання недостовірної інформації про військовозобов’язаних у колективах.
Про призначення субсидій і пільг населенню району на опалювальний сезон, що розпочався, доповіла начальник управління соцзахисту населення РДА Ольга Запорожець. Вона поінформувала, що нині субсидією користується 57% громади, а це 5907 сімей. Понад 1800 домогосподарствам, які отримували її в минулому сезоні, вона була нарахована автоматично. Середній розмір субсидії складає приблизно 1380,70 грн на місяць на кожну сім`ю. Доповідач зазначила, що в опалювальному сезоні 2018-19 років обов’язковий платіж підлягає сплаті, і що доходи від паїв також враховуються при нарахуванні субсидії. Щодо пільгової категорії населення, то в районі на обліку їх перебуває 5750 осіб. Ольга Василівна подякувала всім, хто сприяє управлінню у вчасному поданні документів і нарахуванні субсидій та пільг жителям району, зокрема, в.о. старост, центру зайнятості, міській раді.
Про стан розвитку архівної справи в районі доповіла начальник архівного відділу РДА Ірина Колодюк. Архівний відділ розташовано в орендованому приміщенні управління освіти міської ради. На постійному зберіганні в ньому знаходиться понад 25 тисяч справ з 1943 року. У зв’язку з створенням ОТГ і передачею архівів сільрад роботи значно збільшилося. За поточний рік надійшла 961 справа від 24 установ району. Упорядковано документи 20-ти організацій та документи 2-х ліквідованих установ. З різними запитами, що стосувалися прийому звільнення працівників, надання земділянок у приватну власність, перейменування вулиць, тощо, до архівного відділу звернулося 433 особи. Також інформація про роботу відділу постійно розміщується і оновлюється на офіційному сайті райдержадміністрації. Ірина Колодюк наголосила, що архів потребує додаткових коштів на утримання і приведення до належного стану приміщення архівного відділу. Грошей відділ не заробляє сам, бо переважно всі відповіді на запити надаються безкоштовно.
Керівникам підприємств і установ всіх форм власності вона рекомендувала своєчасно проводити експертизу цінності документів та передавати їх на державне зберігання до архівного відділу.
З усіх питань порядку денного колегії були прийняті відповідні розпорядження.
Лариса
МАРТИНЕНКО
Директор ТОВ «Промінь-Медіа» Олена Компанець закликала присутніх на зібранні передплатити на 2019 рік місцеву районну газету «Промінь», незважаючи на проблеми з поштовою реформою і затримкою в доставці преси. «Ми робимо її для вас, про вас, в ній історія і життя громади», - наголосила директор. Вона запевнила, що газета постійно інформувала і інформуватиме надалі жителів Сновщини про головні події, які відбуватимуться в районі та державі.
Військовий комісар Ігор Батюк, який виступив на колегії, повідомив про введення воєнного стану на 30 днів у 10 областях України, в тому числі і на Чернігівщині, з 28 листопада у зв’язку з подіями поблизу Керчі. Він закликав не панікувати, чітко виконувати Указ Президента і відповідні інструкції, про що буде оголошено через офіційні сайти та пресу. У районі діятиме штаб територіальної оборони. Наголосив комісар і на кримінальній відповідальності всіх керівників установ і організацій за надання недостовірної інформації про військовозобов’язаних у колективах.
Про призначення субсидій і пільг населенню району на опалювальний сезон, що розпочався, доповіла начальник управління соцзахисту населення РДА Ольга Запорожець. Вона поінформувала, що нині субсидією користується 57% громади, а це 5907 сімей. Понад 1800 домогосподарствам, які отримували її в минулому сезоні, вона була нарахована автоматично. Середній розмір субсидії складає приблизно 1380,70 грн на місяць на кожну сім`ю. Доповідач зазначила, що в опалювальному сезоні 2018-19 років обов’язковий платіж підлягає сплаті, і що доходи від паїв також враховуються при нарахуванні субсидії. Щодо пільгової категорії населення, то в районі на обліку їх перебуває 5750 осіб. Ольга Василівна подякувала всім, хто сприяє управлінню у вчасному поданні документів і нарахуванні субсидій та пільг жителям району, зокрема, в.о. старост, центру зайнятості, міській раді.
Про стан розвитку архівної справи в районі доповіла начальник архівного відділу РДА Ірина Колодюк. Архівний відділ розташовано в орендованому приміщенні управління освіти міської ради. На постійному зберіганні в ньому знаходиться понад 25 тисяч справ з 1943 року. У зв’язку з створенням ОТГ і передачею архівів сільрад роботи значно збільшилося. За поточний рік надійшла 961 справа від 24 установ району. Упорядковано документи 20-ти організацій та документи 2-х ліквідованих установ. З різними запитами, що стосувалися прийому звільнення працівників, надання земділянок у приватну власність, перейменування вулиць, тощо, до архівного відділу звернулося 433 особи. Також інформація про роботу відділу постійно розміщується і оновлюється на офіційному сайті райдержадміністрації. Ірина Колодюк наголосила, що архів потребує додаткових коштів на утримання і приведення до належного стану приміщення архівного відділу. Грошей відділ не заробляє сам, бо переважно всі відповіді на запити надаються безкоштовно.
Керівникам підприємств і установ всіх форм власності вона рекомендувала своєчасно проводити експертизу цінності документів та передавати їх на державне зберігання до архівного відділу.
З усіх питань порядку денного колегії були прийняті відповідні розпорядження.
Лариса
МАРТИНЕНКО
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