Роман Силенко, начальник місцевої пожежно -рятувальної частини:

– Станом на 31 жовтня нарешті силами підрозділів Сумського, Київського, Чернігівського гарнізонів вдалося повністю загасити пожежу поблизу села Заріччя.
Але у займищанському напрямку гасіння торф’яників досі триває. І хоч площа локалізована, в роботі задіяно 80 людей із числа особового складу, 20 одиниць спецтехніки Чернігівського та Київського гарнізонів. Сумчани вже відбули до свого місця дислокації.
Ситуація контрольована. Допомагають вирішувати дану проблему злагоджені дії службовців ДСНС України, органів місцевого самоврядування, волонтерів.
Але у займищанському напрямку гасіння торф’яників досі триває. І хоч площа локалізована, в роботі задіяно 80 людей із числа особового складу, 20 одиниць спецтехніки Чернігівського та Київського гарнізонів. Сумчани вже відбули до свого місця дислокації.
Ситуація контрольована. Допомагають вирішувати дану проблему злагоджені дії службовців ДСНС України, органів місцевого самоврядування, волонтерів.
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