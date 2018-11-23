«Країна Гідності й Свободи»

Саме під такою однойменною назвою у центральній районній бібліотеці 20 листопада пройшов патріотичний урок для старшокласників Сновської районної гімназії, присвячений Революції гідності та свободи.
Провідний бібліотекар Світлана Вітинник розповіла учням про події на Майдані, які перевернули життя багатьох українців. Разом вони вшанували пам’ять героїв Небесної Сотні, а також наших героїв-земляків Максима Авдієнка та Юрія Костюченка, які віддали свої життя на сході України за наш з вами спокій та мир.
Школярам до уваги був представлений фільм «98 днів Революції Гідності» та патріотичний дайджест «АТО – зона особливої уваги». Також у бібліотеці діє прес-калейдоскоп «Гідності – бути!», який можна переглянути всім бажаючим ще протягом декількох тижнів.
Тетяна ЛИТВИН
Провідний бібліотекар Світлана Вітинник розповіла учням про події на Майдані, які перевернули життя багатьох українців. Разом вони вшанували пам’ять героїв Небесної Сотні, а також наших героїв-земляків Максима Авдієнка та Юрія Костюченка, які віддали свої життя на сході України за наш з вами спокій та мир.
Школярам до уваги був представлений фільм «98 днів Революції Гідності» та патріотичний дайджест «АТО – зона особливої уваги». Також у бібліотеці діє прес-калейдоскоп «Гідності – бути!», який можна переглянути всім бажаючим ще протягом декількох тижнів.
Тетяна ЛИТВИН
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